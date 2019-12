SCV Neuenbeken - SV Heide Paderborn 2:1 (1:0). Da zeitgleich das Erstligaspiel SC Paderborn 07 - Union Berlin stattfand, hatten sich am Samstag nur 120 Zuschauer für den Weg auf die Bekekampfbahn entschieden. Die in der ersten Hälfte klar überlegenen Gastgeber gingen nach sechs Minuten durch Miguel Soylu nach einer Kombination über SCV-Keeper Alexander Wulf und den reaktivierten Routinier Jan Welker mit 1:0 in Front. In der Folge vergab erneut Soylu mehrfach das 2:0, das ihm dann aber 120 Sekunden vor dem Pausenpfiff mit einem Freistoß aus 23 Metern gelang.

Nach dem Wechsel kam der SV Heide besser ins Spiel und durch einen Lupfer von Henrik Bergschneider (48.) zum 2:1. Nach diesem Tor gab es Chancen auf beiden Seiten. Obwohl Heides Keeper Jonas Leifeld nach einer Stunde innerhalb von wenigen Sekunden gegen Alexander Doms und SCV-Torjäger Soylu glänzend hielt, reichte es am Ende für die Gäste nicht mehr zu einem Punkt.

In der Fußball-Bezirksliga 3 gewinnt der SCV Neuenbeken das Spitzenspiel gegen den SV Heide Paderborn mit 2:1. Foto: André Adomeit

In der Schlussminute sah Heides Deniz Poyraz wegen Nachtretens die Rote Karte. Damit fällt der 22-Jährige für den Silvester-Cup aus. „Kompliment an meine Mannschaft für eine großartige Leistung. Wir haben uns viel vorgenommen und meine Spieler haben unsere Vorgaben zum 100 Prozent umgesetzt. Unser ganzer Kader hat viel Mentalität und Charakter gezeigt. Besonders aufgrund der starken ersten Halbzeit ist unser Sieg verdient“, lobte SCV-Coach Marco Cirrincione. „Das Ergebnis geht so in Ordnung. Leider haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir haben in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht stattgefunden. Mehr möchte ich über dieses Spiel nicht sagen“, kommentierte Heides Trainer Markus Driller das Topspiel.

SG Hiddesen-Heidenoldendorf - SV Atteln 1:1 (1:0). In einem chancenarmen Spiel ging die SG durch Louis Kramer (44.) 1:0 in Front. In der 86. Minute kam Atteln nach einem Freistoß von Nils Becker und einer Vorlage von Dennis Makosch durch Kapitän André Mader (86.) per Kopf zum 1:1-Ausgleich. „Obwohl wir mehr Ballbesitz hatten, ist das Ergebnis verdient. Die SG war ein starker Gegner“, bilanzierte Attelns Co-Trainer Carsten Volbert.

BV Bad Lippspringe - DJK Mastbruch 3:1 (2:0) . Der BVL ging nach zwölf Minuten durch Durmus Ali Karka mit 1:0 in Front. Obwohl die DJK ein klares Chancenplus besaß, erhöhten die Gastgeber durch einen abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel von Maximilian Roxlau (36.) zum 2:0-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel war der Gast überlegen, es reichte aber nur zum Anschlusstor von Moritz Berger (81.). In der Nachspielzeit gelang Alphonse Guedia das 3:1. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt“, freute sich BVL-Coach Tobias Tschernik. „Wir sind an unserer schlechten Chancenverwertung gescheitert“, meinte DJK-Kollege Roberto Busacca.

SC Borchen - Delbrücker SC II 2:2 (1:2). Der DSC II führte nach einem Doppelschlag von David Assad mit 2:0 (7./23.), ehe der SC besser ins Spiel kam. Dank zweier Kopfballtore von Stefan Wübbeke (26./71.) reichte es noch zum 2:2. „Das Endergebnis ist verdient“, urteilten Borchens Coach Max Franz und sein Delbrücker Kollege Benjamin Braune unisono.