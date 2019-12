Paderborn (WB/ve). Mit einem großartigen 3:2-Erfolg über den Tabellenzweiten TuS Herten sind die Volleyballerinnen des Regionalliga-Aufsteigers VoR Paderborn in der absoluten Spitzengruppe angekommen und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz zwei. Damen-Oberligist SG Sande/VoR besiegte den Spitzenreiter RC Borken Hoxfeld II mit 3:1.

Damen-Regionalliga

VoR Paderborn - TuS Herten 3:2. VoR begann furios und gewann den ersten Satz gegen den Zweiten 25:12. Herten glich aus (25:23), doch die Paderbornerinnen gingen 2:1 in Front (25:18). Die Gäste schaffte das 2:2 (25:21). Im fünften Durchgang war der Gastgeber, angefeuert von den fast 200 Zuschauern, nur ganz zu Beginn knapp im Rückstand, drehte das Match und führte zum Seitenwechsel mit 8:5. Diesen Vorsprung ließ sich das Team nicht mehr nehmen und gewann mit 15:9. „Wir haben uns in den Sätzen, die wir gewonnen haben, genau an unseren Plan gehalten und im fünften Durchgang die Nerven behalten”, strahlte Trainer Alexandros Sarmas, der vor allem seine Einwechselspielerinnen lobte: „Die grandiose Bank ist unsere große Stärke. Wir haben eine außerordentliche Willenskraft gezeigt.“

SC Grün-Weiß Paderborn - SG Langenfeld 0:3. Die SG Langenfeld scheint den Grün-Weißen nicht zu liegen. Nachdem bereits das Hinspiel mit 0:3 verloren wurde, gab es auch diesmal eine klare 0:3-Schlappe. Gleich zu Beginn dominierten die Gäste und lagen mit 4:0 in Front. Über einen 13:4-Zwischenstand ging der erste Satz mit 25:17 an Langenfeld. Etwas mehr Gegenwehr zeigte der Gastgeber im zweiten Durchgang. Doch Langenfeld erspielte sich auch hier eine 18:12-Führung und siegte mit 25:15. Der dritte Satz war bis zum 15:16 ausgeglichen, ehe sich erneut Fehler im Spiel der Paderbornerinnen einschlichen und Langenfeld mit 25:17 gewann. „Das war keine gute Leistung von uns. Im Aufschlag und in der Annahme gab es zu viele Fehler. Die Konzentration und die Kommunikation fehlten über weite Strecken“, monierte Trainer Vlatko Joveski, der sich freut, dass nun bis zum 12. Januar Pause ist. „Da müssen wir die Akkus aufladen“, meint der Coach.

Damen-Oberliga

SG Sande/VoR - RC Borken-Hoxfeld 3:1. Die Bilanz der Gäste sorgte vor der Partie für eindeutige Vorzeichen: sieben Spiele, sieben Siege, Spitzenreiter. Doch das junge Team der SG wuchs über sich hinaus und besiegte den Tabellenprimus. Trainer Dirk Gritzan sprach schon vor dem Match von einer „leichten“ Aufgabe, bei der es nichts zu verlieren gebe. Umso befreiter ging die SG in die Partie und gewann den ersten Satz mit 25:19. Die Gäste schienen sich zwar nach dem 25:14 im zweiten Durchgang zwar zu fangen, doch nach einem packenden dritten Satz (28:26), in dem die SG einen Satzball abwehrte, ging auch Durchgang vier an den Gastgeber (25:21). „Wir haben Borken-Hoxfeld auf dem falschen Fuß erwischt und unsere beste Saisonleitung gezeigt. Das Rezept waren starke Aufschläge und eine tolle Mannschaftsleistung“, lobte Dirk Gritzan.

Damen-Verbandsliga

SG Sande/VoR II - BSV Ostbevern 1:3. In diesem Mittelfeldduell verlor die SG-Reserve den ersten Satz mit 17:25. Das Team schien sich zu fangen und glich aus (25:17). Doch die Gäste erwiesen sich als stärker und gewann die nächsten beiden Sätze mit 25:14 und 28:26.

Herren-Oberliga

VV Humann Essen II - VBC Paderborn 3:1. Der VBC war aufgrund von Verletzungen und anderen Ausfällen nur mit sechs Spielern angetreten, auch ein Libero fehlte. Der erste Satz schürte nach dem 25:18 Hoffnungen auf einen Sieg, doch Essen wurde immer stärken, drehte das Match und gewann mit 25:20, 25:22 und 25:15. „Wir waren lange gut im Spiel, doch die Annahme war nicht stabil genug. Zum Ende haben wir deutlich nachgelassen“, resümiert VBC-Coach Marian Butkiewicz.

Herren-Verbandsliga

DJK Delbrück II - Lüner SV 2:3. Der Spitzenreiter aus Delbrück musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Es war ein packendes Match, in dem die Drittligareserve mit 0:2-Sätzen zurücklag (23:25, 20:25). Die Delbrücker zeigten Moral und glichen aus (25:23, 25:20). Der fünfte Durchgang verlief bis zum Ende knapp, ehe Lünen mit 15:13 gewann.

VBC Paderborn II - Gütersloher TV 2:3. Auch der VBC lag mit 0:2-Sätzen zurück (20:25, 19:25). Dem Team gelang nach dem 25:20 und 25:20 der Ausgleich, doch im entscheidenden Satz verlor die Oberliga-Reserve mit 12:15.