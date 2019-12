Von Mark Heinemann

Die bisherige Saison

Der DSC ist mit einer Serie aus elf Punkten aus den ersten fünf Partien, kassierte dann aber vier Niederlagen in Folge. In den letzten sieben Partien seit dem 20. Oktober sind die Delbrücker dafür ungeschlagen und holten in der Phase 13 Punkte.

Daniel Austenfeld: „Wir hatten im Sommer einen erneuten Umbruch und den Kader nochmals verjüngt. Die Bilanz geht daher absolut in Ordnung. Die Saison ist in drei Phasen einzuteilen, wobei weder die erfolgreichen noch die negativen Phasen so hätten sein müssen. Es gab genug Spiele, in denen wir Glück, aber eben auch Pech hatten. Wichtig ist, dass jeder im Team seinen Teil dazu beiträgt und wir nicht so leicht ausrechenbar sind.“

Der Kader

Cliquen-Bildung gibt es beim DSC schon seit Jahren nicht mehr. Die Harmonie passte immer, der Zusammenhalt scheint in dieser Saison aber noch einmal größer geworden zu sein. Ein Beleg dafür sind unzählige Partien, in denen die Mannschaft trotz Rückstands noch Punkte mitnahm.

Austenfeld: „Die Mischung im Team passt. Im Sommer sind ein paar Wortführer gegangen, das Klima in der Kabine hat sich dadurch verändert. Es war vorher schon gut, jetzt ist aber noch einmal vieles in Bewegung geraten. Wir haben junge Spieler, die sich einbringen, und erfahrene Spieler wie Malte Grashoff, die sehr wichtig für uns sind. Charakterlich passen wir gut zusammen.“

Die Neuzugänge

Speziell die Zugänge von Malte Grashoff, der bei Werder Bremen in jungen Jahren Drittligaerfahrung gesammelt hat, und Oliver Cylkowski haben dem Team nach den Abgängen von Lukas Cramer, Gianluca Mazza oder Matthias Riemer gut getan. Dazu kommt mit David Assad ein Talent aus den eigenen Reihen, das zuletzt stark aufspielte sowie externe Neuzugänge wie Bastian Just und Jannik Welkener, die mittlerweile gut in Form sind. Wirkliche Fehlgriffe waren bislang nicht dabei.

Austenfeld: „Malte Grashoff war ein wichtiger Neuzugang. Seine Erfahrung hilft auf dem Platz und in der Kabine ungemein. Er übernimmt Verantwortung und bringt sich viel ein. Auch die weiteren neuen Gesichter passen gut ins Team.“

Heim-/Auswärtsbilanz

Es ist ein nicht wegzudiskutierender Fakt: Der Delbrücker SC ist auf fremdem Platz stärker als zu Hause. Zählt man das erste Rückrundenspiel noch dazu, dann holte der DSC im heimischen Stadion am Laumeskamp gerade einmal zehn Punkte aus acht Partien. Auswärts waren es schon 14 aus der gleichen Anzahl an Spielen. Das Trainerduo Detlev Dammeier/Carsten Johanning hat aktuell noch keine Lösung parat.

Austenfeld: „Wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Natürlich helfen uns die schnellen Spieler auswärts. Aber das können wir zu Hause auch. Von der Einstellung her passt es bei allen. Wir brauchen vielleicht einfach mal den Moment zu Hause.“

Das Trainerduo

Detlev Dammeier hat seinen Vertrag bereits über den Sommer hinaus verlängert. Sein Co-Trainer Carsten Johanning liebäugelt mit der Übernahm eines Cheftrainerpostens und somit einem Weggang ab Sommer. Die Spieler loben die akribische Vorbereitung und dass beide nach Leistung und nicht nach Alter aufstellen.

Austenfeld: „Jeder im Team bekommt seine Chance, wenn er gut trainiert. Das hält die Konzentration und die Konkurrenz hoch. Beide sind sehr faire Trainer, die viel mit uns Spielern sprechen. Das kommt gut an. Es wäre schade, wenn Carsten wirklich gehen sollte, aber Veränderungen gehören zum Fußball auch dazu. Ein Thema ist das in der Mannschaft bislang noch nicht großartig. Das kommt zum Saisonende.“

Ziele für 2020

Der Delbrücker SC hat in einer engen Liga als Tabellensiebter ausreichend Luft zu den Abstiegsrängen. Bis zum Tabellenführer TuS Hiltrup, den der DSC auswärts mit 2:1 besiegen konnte, sind es nur fünf Punkte. Wer den Ehrgeiz im Verein kennt weiß, dass noch vieles möglich ist. Im Kreispokal stehen die Delbrücker als ranghöchster Vertreter im Halbfinale. Dort wartet am 30. April ein Auswärtsspiel beim Bezirksligisten DJK Mastbruch.

Austenfeld: „Wir wollen den Kreispokal gewinnen. Punkt. In der Liga schauen wir von Spiel zu Spiel und gucken, was am Ende dabei herauskommt. Das junge Team ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Es würde mich auch freuen, wenn möglichst viele Spieler ihre Verträge verlängern, weil wir dann in der neuen Saison noch eingespielter wären.“