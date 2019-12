Paderborn (WB/pk). Heimserie ausgebaut: Nach den zwei Siegen gegen die Artland Dragons und die Bayer Giants Leverkusen haben die Uni Baskets auch ihre dritte Heimpartie in Folge und das gleichzeitig letztes Spiel in diesem Jahr vor heimischem Publikum gewonnen.

Der Paderborner Zweitligist setzte sich am Freitagabend vor 1656 Zuschauern im Sportzentrum Maspernplatz gegen die PS Karlsruhe Lions mit 112:97 (57:56) durch und untermauerte nachdrücklich seine Play-off-Ambitionen.

Foto: Jörn Hannemann

Jackson Trapp, Daniel Mixich, Kendale McCullum, Martin Seiferth, Ryan Logan: So hieß die Starting Five von Trainer Steven Esterkamp. Nachdem die Karlsruher ihren ersten Angriff nicht erfolgreich beendet hatten, sorgte McCullum für die ersten Punkte im Spiel: 2:0 für Paderborn. Daraus machten die Gäste aus ihrer Sicht aber schnell ein 10:4, bevor ein Dreier von Ryan Logan die Basketzs zurückbrachte. Nach einem 17:0-Lauf und zwei weiteren Dreiern (McCullum und Daniel Mixich je einen, Demetrius Ward zwei) führten die Gastgeber mit 21:10 (8.). Die Gäste blieben minutenlang ohne Korb, verkürzten dann auf 21:12 und kamen beim Stand von 24:19 wieder auf fünf Zähler heran. Nach Ende des ersten Viertel, das Seiferth spektakulär mit seinem zweiten Dunking beendete, hieß es 28:19. Für Karlsruhes Kapitän Orlando Parker war die Partie nach zwei unsportlichen Fouls da bereits beendet.

Youngster Henning Ballhausen eröffnete das zweite Viertel zum 30:19, damit war der höchste Vorsprung aus dem ersten Viertel wieder hergestellt. Die Badener resignierten jedoch nicht, näherten sich beim 37:33 auf vier Punkte. Aber die Baskets fanden offensiv gute Lösungen, Logan und Jackson Trapp erhöhten aus der Distanz wieder auf 43:33 (16.). Doch auch Baskets-Kapitän Ivan Buntic foulte unsportlich und gab Karlsruhe die Chance, sich nicht abschütteln zu lassen (45:42, 50:48). Mixich und Trapp aber antworteten erneut per Dreier, insgesamt saßen in der ersten Hälfte 71 Prozent der Paderborner Dreipunktversuche. Mit einem hauchdünnen 57:56 für die Hausherren ging es nach teilweise überharten 20 Minuten schließlich in die Pause und die erhitzten Gemüter in der Maspernhölle konnten sich etwas beruhigen und abkühlen.

Am Samstag in Trier

Nach dem Wechsel ging es weiter hin und her. Vor allem McCullum gestaltete die Ausgangsposition erst einmal komfortabler, sieben Paderborner Punkte in Folge bedeuteten erst das 64:56, dann hieß es 71:60 (24.). Dann wurde es wieder deutlich enger, vor dem letzten Viertel betrug der Unterschied wieder etwas entspanntere zehn Punkte (90:80.). Es änderte sich bis zum Ende nichts. Paderborn sah eigentlich schon wie der Sieger aus, machte aber den Sack nicht zu. Stattdessen war Zittern angesagt, doch dann war es geschafft.

Für die Uni Baskets geht es nach einer ganz kurzen Weihnachtspause bereits am kommenden Samstag, 28. Dezember, mit dem Auswärtsspiel bei den Römerstrom Gladiators in Trier weiter. Anwurf in Rheinland-Pfalz ist um 19.30 Uhr.