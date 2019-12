Paderborn (WB). Golf ist ihre große Passion. Anna Wedegärtner hat Handicap 13. Das ist mehr als respektabel und zeugt von einer beträchtlichen Spielstärke. Ihre Freude am Volleyball hat sie indes überwiegend in den Sand verlagert. „Beachen ist cool“, sagt die 32-Jährige und fügt grinsend an: „Squash ist eigentlich nicht meine Hauptsportart.“ Dafür nimmt Squash seit dem 1. Januar 2019 einen Großteil ihrer Welt ein.

Hinter Anna Wedegärtner liegt „ein spannendes Jahr“, wie sie sagt. Die Sportmedien- und Kommunikationswissenschaftlerin hat Norman Farthing als Geschäftsführerin des Paderborner Squash Clubs abgelöst. Farthing führte den PSC in seiner 26 Jahre langen Dienstzeit zu neun Europapokalsiegen sowie zahlreichen Deutschen Meisterschaften.

Eigene Fußstapfen

Ziemlich große Fußstapfen also, die Anna Wedegärtner da vorgefunden hat. „Es war eine sehr harmonische Übergabe. Ich kann Norman immer anrufen, wenn ich einen Rat brauche“, erzählt sie. Nun sei aber jeder Vergleich mit dem Fahrensmann fehl am Platze – sie schaffe etwas Neues. „Ich mache mein Ding im PSC-Sinne und kreiere eigene Fußstapfen“, betont Wedegärtner selbstbewusst und voller Energie. „Dieser Job ist eine tolle Herausforderung. Wir sind ein klasse funktionierendes Team; Menschen, die für etwas brennen. Das mag ich. Ich gehe jeden Tag mit Leidenschaft zur Arbeit.“ Die Neue ist ein Profi. Bis Ende 2018 war Anna Wedegärtner an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe für den Bereich Kommunikation verantwortlich. „Da hat mir aber der Sport gefehlt. Der ist in meiner DNA“, verrät sie. Vor jener Zeit in Lemgo war sie beim Deutschen Golf Verband, der Volleyball-Bundesliga sowie beim Volleyball-Bundesligisten Rote Raben Vilsbiburg als Pressesprecherin tätig. PR- und Medienarbeit ist ihr Steckenpferd.

Gänsehaut pur

Anna Wedegärtners Zwischenzeugnis ist vorzeigbar und mit Sternchen versehen. Sie hat 2019 zwei Deutsche Meisterschaften mit den Männern und Frauen des Paderborner Squash Clubs feiern dürfen, weiß mit Raphael Kandra den amtierenden Europameister und Deutschen Meister in ihrem Klub. Und dann war da ja noch der Trip nach Edinburgh. Der Europapokal der Landesmeister stellte ihre erste internationale Bewährungsprobe dar. „Das war das absolute Highlight. Gänsehaut pur. Meine Hände waren beim Filmen des Livestreams total am Zittern“, denkt sie an die bewegenden Tage im September zurück, als der PSC im Finale über sich hinauswuchs und zum zehnten Mal in seiner Geschichte den wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb erkämpfte. Zuletzt drang Simon Rösner bei der WM in Doha erneut bis ins Halbfinale vor. Mehr als diese Premieren-Jahresausbeute geht eigentlich kaum.

Einen Schwerpunkt ihres Schaffens legt sie darauf, junge Zielgruppen zu erreichen, Breite zu schaffen. Da denkt Anna Wedegärtner langfristig. Denn eine Zeit nach Simon Rösner und Raphael Kandra wird irgendwann kommen, auch wenn die Galionsfiguren noch viele, viele Jahre zur Stange halten werden. Im Idealfall soll keine Lücke entstehen. ,,Es ist doch eine erstrebenswerte Geschichte, unsere Topmannschaften mit selbst ausgebildeten Talenten zu bestücken“, findet sie.

Ein „Hit“ sei der digitale Interactive-Court im Ahorn-Squash mit leuchtenden Grafiken, Sounds und verschiedenen Animationsspielen. Wunderbar an kommt auch der aufblasbare Court, den Wedegärtner für den Kinder- und Breitensport angeschafft hat.

Vössing eingestellt

Dass sie Landesverbandstrainer Hendrik Vössing (25) ins Trainerteam holte, war ein weiterer Schachzug, um die Qualität der Nachwuchsarbeit zu verbessern. Der Paderborner SC genießt im Squash-Universum einen guten Klang. Wedegärtner führt als Beispiel Nour Safaey-Hassan an. „Sie war 14 Jahre alt, als sie aus Ägypten zu uns gekommen ist. Aus dem einen Grund, hier in Paderborn eine Top-Squashspielerin zu werden.“ Die aktuelle U19-NRW-Meisterin ist inzwischen 17 Jahre alt und räumt hierzulande alles ab.

Anna Wedegärtner stellt heraus, dass Paderborn eine squashbegeisterte Stadt sei. „Im Gegensatz zum Trend boomt Squash hier. Wir haben im Ahorn-Squash von 16 Uhr bis 22 Uhr eine 100-prozentige Auslastung.“ Ihr Credo: „Wir wollen Squash attraktiver machen in Deutschland, unseren Teil dazu beitragen, dass dieser Sport womöglich doch irgendwann mal olympisch wird.“

Die Weihnachtsfeiertage verbringt die Geschäftsführerin des Paderborner Squash Clubs in Büren im Kreise ihrer Familie. Dort sollte die 32-Jährige die nötige Muße finden, innezuhalten und das erste Jahr in ihrer neuen Position Revue passieren zu lassen. Letztlich fehlte zu einem ziemlich perfekten Jahr eigentlich nur dieses eine Happyend ihrer Mannschaft vom Universitäts-Golf-Club Paderborn. Nach dem Gruppensieg mussten die Damen in Bochum mit zwölf anderen Teams eine Aufstiegsrunde bestreiten. Ärgerliche drei Schläge fehlten hier zum Erreichen des zehnten Platzes, der dem Uni GC den Aufstieg in die Oberliga beschert hätte.

Wunsch: ein Glascourt

Ach ja, und dann wäre da noch dieser eine fette Wunsch auf dem weihnachtlichen Wunschzettel, der wohl noch für eine Weile unerfüllt bleibt, wenn kein kleines Wunder passiert: ein Glascourt im Ahorn-Sportpark. Nur in Hamburg und in Böblingen gibt es solche Anlagen. Anna Wedegärtner stellt sachlich klar: „Auf längere Sicht werden wir als Verein einen solchen Court benötigen, wollen wir weiter Spitzensport anbieten. Ohne Glascourt – eine Wunschvorgabe des Verbandes – dürfen wir keine Deutsche Meisterschaft ausrichten, weder bei den Erwachsenen noch in der Jugend.“ Mag ihr Bruder David Wedegärtner noch so ein begnadeter Magier sein und verblüffende Tricks in petto haben – einen Illusionszauber, der einen Glascourt kristallisieren lässt, hat er (noch) nicht in seinem Bühnenprogramm. Trotzdem könnte vielleicht mal vor dem historischen Rathaus oder in einer großen Industriehalle so ein Vier-Wand-Show-Glascourt stehen; samt Tribünen, regt Anna Wedegärtner kühn ein Topturnier in einer „spezieller Location“ an. Als Spielort der German Open, Paderborn Open oder Lightpower Open, je nachdem. „Ich schaffe gerne neue Dinge“, schmunzelt die Powerfrau.