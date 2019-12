Von Mark Heinemann

„Alles andere als selbstverständlich“, meint hingegen Paderborns Trainer Michél Kniat, der der Profidiskussion gar nichts abgewinnen kann und lieber die Entwicklung der Talente nach vorne schiebt.

„Die Diskussion hat mich am Anfang gestört, mittlerweile interessiert sie mich nicht mehr. Dabei wird nämlich komplett vergessen, dass wir im Gegenzug auch sehr oft mit U19-Spielern auflaufen. Mit Jesse Edem Tugbenyo haben wir einen A-Junioren-Spieler als Stammspieler integriert. Wir haben teilweise mit einer ersten Elf gespielt, die unter 20 Jahren alt war. Es wäre schade, die qualitative Entwicklung der Spieler durch einseitige Kritik abzuwerten. Das würde der Arbeit nicht gerecht werden“, bezieht Kniat Stellung.

Kritik an Profieinsätzen

Dass sich beim SCP im Nachwuchs jede Menge tut, steht außer Frage. „Der Draht zur Profiabteilung ist sehr eng. Es schaut sich immer einer aus dem Trainerteam unsere Spiele an. Die Durchlässigkeit ist sehr hoch. Jeder Spieler, der hier seine Leistung bringt, kann eine Chance bekommen“, verweist der 34-Jährige auf Kapitän Dominik Bilogrevic. Der zen­trale Defensivabräumer trainiert bei den Profis und saß dort schon als Teil des Bundesligakaders auf der Bank. Auch Phil Sieben hat sich zumindest in den erweiterten Profikader gespielt. Mit dem noch für die U19 spielberechtigten Jesse Edem Tugbenyo steht das nächste Talent in den Startlöchern.

Ebenso zeigt die Leistungskurve von Außenverteidiger Sebastian Woitzyk nach oben. „Ihm traue ich eine höhere Liga zu. Er hat noch kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben mittlerweile als Verein mit unseren Bedingungen einen guten Namen für Talente. Hier wird keiner reich, aber kann sich enorm entwickeln, eben weil im Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum alle Möglichkeiten da sind. Das gilt auch für mich als noch jungen Trainer“, sagt Kniat. Nach der jüngsten „Beförderung“ von U19-Talent Adrian Oeynhausen wird es aus Kniats Sicht nicht mehr allzu lange dauern, bis sich der nächste Nachwuchskicker im Profikader etabliert.

Qualitätssprung

Der Qualitätssprung der U21 lässt sich an konkreten Zahlen festmachen. 26 Punkte holten die Paderborner bislang. Dazu stellt sie mit 34 Toren die drittbeste Offensive der Liga. Demgegenüber stehen allerdings auch 32 Gegentreffer. Im Gesamtbild reicht das aktuell für Tabellenplatz sieben. Just die Position, auf der die U21 die vergangene Spielzeit abschloss. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und schauen, was am Ende herauskommt. Es zählt aber nicht nur das reine Ergebnis, sondern eben die Entwicklung der Spieler“, so Kniat. Auffällig ist, dass die U21 in dieser Saison schwer ausrechenbar scheint. 14 verschieden Torschützen gibt es bereits. Mit Bilogrevic (5) und Woitzyk (4) gehören Defensivspieler zu den besten Torschützen. Stürmer und Profileihgabe Khiry Shelton, der in die USA zurückkehrt, hat ebenfalls fünf Tore erzielt. „Unsere Ausrichtung sorgt dafür, dass viele Spieler zu Abschlüssen kommen. Das soll genauso sein“, erklärt Kniat. Highlights der bisherigen Saison waren die deutlichen Siege gegen die jeweiligen Tabellenführer RSV Meinerzhagen (4:1) und SC Wiedenbrück (5:0).

„Das Team hat Selbstvertrauen und den Charakter, immer an sich zu glauben. Trotzdem sind solche Spiele wichtig, um den Weg zu bestätigen“, sagt Kniat. Luft nach oben gibt es aber natürlich weiterhin. „Wir haben uns weitere Punkte durch zu viele Platzverweise selbst zunichte gemacht. Dazu müssen wir in allen Bereichen an der Konstanz arbeiten. Es sind junge Spieler, da sind Schwankungen normal“, betont Kniat, der am 6. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückserie beginnen wird. Wohin die Reise geht, ist für den Coach offen: „Die Liga ist eng beisammen. Es gibt nicht das eine Team, das durchmarschiert. Wir wissen, dass wir bei entsprechender Leistung jeden Gegner schlagen können. Das wollen wir so oft wie möglich schaffen und die Jungs dabei entwickeln.“