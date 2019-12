Von Peter Klute

Am Samstag (Beginn 15 Uhr) geht es weiter mit den Vorrundengruppen E bis H, während am Sonntag von 15 Uhr an die Finalrunde über die Bühne geht. Gegen 22 Uhr wird dann der neue Gewinner feststehen.

Die Eröffnung im Sportzentrum Maspernplatz war traditionell dem Titelverteidiger vorbehalten. Dabei hatte der Hövelhofer SV einige Mühe, besiegte aber am Ende den SV Sande standesgemäß mit 3:1. Hövelhof trat in Trauerflor an, da Vorstandsmitglied Jonny Stirland am 1. Weihnachtstag im Alter von nur 52 Jahren plötzlich verstorben war. Vor dem ersten Anstoß gab es eine Gedenkminute für Stirland.

Dann musste der HSV lange zittern. Zwar brachte Sebastian Gaube den Landesligisten schon nach 50 Sekunden mit 1:0 in Front, doch der A-Ligist hielt gut dagegen und kam durch Marc Rudolphi zum Ausgleich. So dauerte es bis in die Schlussminute, ehe Willi Lemke und Sebastian Laigle den Favoriten doch noch zum Sieg schossen. “Es ist immer schwierig, ein Turnier zu eröffnen und so reinzukommen, wie man es vor einem Jahr beendet hat. Dass dieser Sieg glücklich war, hat jeder gesehen und wir sollten uns nicht in jedem Spiel darauf berufen. Dass man sich in einem Turnier steigert, wird für uns nicht so schwer sein”, sagte HSV-Trainer Björn Schmidt. Den Gegner schmerzte noch mehr als die Niederlage, dass Sebastian Olschyna schwer verletzt raus musste.

Auch im zweiten Spiel der Gruppe A behielt der höherklassige Klub die Oberhand. Bezirksligist SV Anreppen bezwang A-Ligist SV Etteln durch einen Treffer von Yannick Peitz mit 1:0. Nach dem 3:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Anreppen war Hövelhof schon durch. Mit einem 7:2 gegen Etteln machten Schmidt und die Seinen dann das Weiterkommen endgültig klar. Das war aber noch nicht das höchste Ergebnis des ersten Tages: Dafür sorgte in der Gruppe C der SV Dringenberg mit einem 7:0 gegen die SF Oesterholz-Kohlstädt.

In Gruppe A kam es nun im letzten Spiel zwischen Anreppen und Sande zu einem echten Finale um Platz zwei und somit um den Einzug ins Achtelfinale. Sande hätte aufgrund des besseren Torverhältnisses bereits ein Unentschieden fürs Weiterkommen genügt. Doch Anreppen setzte sich mit 4:1 durch. Für das 1:0 und den Schlusspunkt war jeweils Michael Beatrix verantwortlich, der einen Doppelpack schnürte.

In der Gruppe B wurde Bezirksligist TuRa Elsen mit drei Siegen gegen das A-Liga-Trio RW Verne (4:1), SJC Hövelriege (2:1 nach 0:1) SV Upsprunge (2:1) seiner Vormachtstellung auf Anhieb gerecht. Der in der Halle immer starke SJC Hövelriege, bei dem der erst vor einigen als Trainer zurückgetretene Christoph Bretschneider (Führender in der Torjägerliste des Silvester-Cups) mitspielte und mehrfach traf, wurde mit sechs Punkten Zweiter.

In der Gruppe C konnte Dringenberg an seinen Kantersieg gegen Oesterholz-Kohlstädt in seiner zweiten Begegnung nicht anknüpfen und unterlag im Bezirksliga-Duell der DJK Mastbruch am Ende knapp mit 3:4, nachdem es aus Dringenberger Sicht schon 1:4 gestanden hatte. Das Team von Trainer Robert Busacca, der sich als spielender Torwart selbst in die Torschützenliste eintrug, stand somit schon vor dem letzten Gruppenspiel als Erster fest. Wer die DJK begleitet, wurde zwischen Sur­yoye Paderborn (2:4 gegen Mastbruch und 5:1 gegen Oesterholz) und Dringenberg ermittelt. Suryoye behielt mit 4:2 die Oberhand und durfte in die nächste Runde.

In der Gruppe D waren der SC Borchen und SV Marienloh dominant. Sie gewannen beide sowohl gegen den VfL Lichtenau als auch gegen den TuS Altenbeken und trennten sich im direkten Duell 3:3-Unentschieden. Marienloh sicherte sich schließlich aufgrund eines Treffers Platz eins.