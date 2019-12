Von Peter Klute

Paderborn (WB). Das Achtelfinale beim 32. Silvester-Cup des SV Heide um den Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold ist komplett. Wie auch zur Eröffnung am Freitag blieben am Samstag die großen Überrschaungern aus.

Der Sieg in der Gruppe E war eine klare Sache für den Gastgeber. Der SV Heide gewann alle seine drei Spiele gegen den VfB Salzkotten, die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg und den SC GW Paderborn deutlich und holte sich mit neun Zählern unangefochten Platz eins. Zweiter wurde der Bezirksliga-Kollege aus der Staffel 4, die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, mit zwei Siegen und sechs Punkten.

In der Gruppe F mit vier A-Ligisten gab der TuS Sennelager ohne Punktverlust den Ton und setzte sich gegen den Zweiten SC Espeln, Türk Gücü Paderborn und den SV Büren durch.

Von der Papierform eindeutig war die Gruppe G, in der sich Oberligist SC Paderborn und Bezirksligist SV Atteln keine Blöße gaben, für Turnier-Novize SV Brenken war genauso vorzeitig Schluss wie für B-Ligist SV Sudhagen.

Westfalenligist und Bezirksligist gegen zwei A-Ligisten: So lautete die Konstellation in der Gruppe H und auch hier behielten mit dem Delbrücker SC und dem SCV Neuenbeken die beiden Favoriten die Oberhand. Allerdings mit Bezirksligist SCV als Gruppensieger. Der TSV Wewer und die SG Haaren/Helmern verabschiedeten sich vorzeitig. Haaren/Helmern mit dem Trost, dass ihr Torwart Lars Fastlabend mit dem zwischenzeitlichen 1:1 gegen Delbrück das wohl spektakulärste Turniertor erzielte. Der Keeper traf von der Mittellinie in den Winkel. Sehenswert. Nicht nachahmenswert war dagegen die Rote Karte von Altenbekens Rokas Narusevicius am Freitagabend wegen Schiedsrichterbeleidigung.

Apropos Freitag: Die beiden Erstplatzierten in der Gruppe D mussten am Sonntag vor dem offiziellen Beginn nachsitzen. Der SC Borchen und der SV Marienloh bestritten ein Neuenmeterschießen um den Gruppensieg, da bei Punktgleichheit nur der direkte Vergleich zählt und nicht das Torverhältnis. Beide Teams hatten sieben Punkte, das direkte Duell war 3:3 ausgegangen. Als das realisiert wurde, standen die Spieler aber schon unter der Dusche.

Besser lief es am Samstag, da konnte das Neunmeterschießen um den Sieg in der Gruppe G zwischen dem SC Paderborn II und dem SV Atteln direkt im Anschluss durchgeführt werden: Oberligist SCP siegte und holte sich Platz eins.

Die Achtelfinals am Sonntag (Beginn 15 Uhr) im Überblick: Hövelhofer SV - Delbrücker SC, TuRa Elsen - SV Atteln, DJK Mastbruch - SC Espeln, Sieger SV Marienloh/SC Borchen - FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, SV Heide - Verlierer SV Marienloh/SC Borchen, TuS Sennelager - Suryoye Paderborn, SC Paderborn II - SJC Hövelriege, SCV Neuenbeken - SV Anreppen.