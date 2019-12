So sehen Sieger aus: Die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg gewinnt den 32. Silvester-Cup. Vorne links Trainer Ralf Brake, vorne Dritter von links Hendrik Mühlenbein, der alleine im Finale gegen den SV Heide vier Tore erzielte und insgesamt elfmal traf. So oft wie kein anderer. Foto: Oliver Schwabe

Von Peter Klute und Timo Schäfers

Die Heider müssen somit weiter auf den ersten Sieg seit 2010 warten, konnten aber trotzdem nicht nur sportlich zufrieden sein. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte war die Halle an zwei Tagen in Folge (Samstag und Sonntag) mit 3000 Zuschauern ausverkauft. Insgesamt kamen an drei Tagen mehr als 8000 Besucher ins Sportzentrum Maspernplatz und sorgten für eine Wahnsinns-Atmosphäre. “Wir wollten Spaß und der Spaß war da”, sagte ein strahlender Fußball-Chef Thomas Dreßler.

Nachdem sich in den acht Vorrundengruppen bis auf Bezirksligist SV Dringenberg alle höherklassigen Teams durchgesetzt und der SV Marienloh und der SC Paderborn II den Gruppensieg durch ein Neunmeterschießen gesichert hatten, stand zum Auftakt der Achtelfinals gleich ein Knaller an: Landesligist und Titelverteidiger Hövelhofer SV traf auf Westfalenligist Delbrücker SC, der nach einer Niederlage gegen den SCV Neuenbeken nur Platz zwei in der Gruppe H belegt hatte. Und der HSV blieb im Rennen, weil Moritz Zimmermann in der letzten Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Delbrücks Vorsitzender Elmar Westermeyer war bedient: “Ich habe immer gerne hier gespielt und kein Verständnis dafür, dass sich nur so wenige bereit erklärt haben, hier anzutreten. Da darf man sich nicht wundern, wenn man im Achtelfinale ausscheidet, auch wenn wir immer noch eine gute Truppe am Start hatten.” Zumindest eine positive Nachricht gab es für den DSC dann doch: Kapitän Daniel Austenfeld hat seinen Vertrag über den Sommer hinaus verlängert.

Auch in den beiden nächsten Partien siegte mit dem A-Ligist gegen einen Bezirksligist der Underdog. TuRa Elsen (gegen SV Atteln) und SC Espeln (gegen Vorjahresfinalist DJK Mastbruch) gewannen jeweils nach Neunmeterschießen. Ebenfalls vom Punkt setzte sich der SCV Neuenbeken im Bezirksliga-Duell gegen den SV Anreppen durch, nachdem der SCV einen 0:2-Rückstand egalisiert hatte. Im Neunmeterschießen gab es fünf Aluminium-Treffer.

In den regulären 15 Minuten schafften es der SV Heide, die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg, Suryoye Paderborn und der SC Paderborn II ins Viertelfinale. Dreßler freute sich natürlich besonders für seinen Verein (“Gegen Borchen ist es sehr unangenehm”) und für Sur­yoye, die als Nachrücker nur teilnehmen durften, weil Fortuna Schlangen kurzfristig absagte.

Im Viertelfinale hielt sich Dreßlers Sympathie für die Aramäer verständlicherweise in Grenzen, denn ihr Gegner hieß Heide. Die Überraschungen fanden nun ihr vorläufiges Ende, die höherklassigen Klubs siegten: Heide, Bad Wünnenberg/Leiberg (gegen Espeln), Hövelhof (gegen Elsen) und SCP II (gegen Neuenbeken). Letztgenannte Partie war besonders umkämpft. Der Oberligist wandelte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um und profitierte auch von einer Roten Karte gegen Neuenbekens Jan Pohlmann. Die Gemüter erhitzten sich, das SCV-Trainergespann Mark Leinung und René Wegs war bedient.

SCP scheitert wieder im Halbfinale an einem Bezirksligisten

Doch wer dann im Halbfinale auf die vermeintlichen Favoriten setzte, sah sich getäuscht. Der Außenseiter triumphierte jeweils und zog ins Finale ein. Der FSV-Garant war Philipp Schmidt, er verwandelte den entscheidenden Neunmeter gegen Hövelhof und besiegelte das Aus des Vorjahressiegers. Für den SC Paderborn war, wie in 2018, ebenfalls im Halbfinale Endstation. Und wieder war ein Bezirksligist zu gut für die junge Truppe von Trainer Mitch Kniat. Vor einem Jahr war es Mastbruch beim 5:0, diesmal der SV Heide, der mit 4:1 die Oberhand behielt. Matchwinner war Kerim Aydincan mit zwei Treffern.