Mühlenbein selbst konnte es auch am Tag danach nicht fassen: „Ich bin mega stolz. Uns hatte keiner auf der Rechnung und dass wir als kleiner Dorfverein gewinnen, ist der absolute Wahnsinn. Wir haben schon am Sonntag in der Halle ordentlich gefeiert und legen heute noch mal nach.“

Seine Karriere beim bedeutendsten Hallenturnier Paderborns steht erst am Anfang, Mr. Silvester-Cup ist und bleibt aber ein anderer: Christoph Bretschneider. Der war auch beim diesjährigen Budenzauber im Sportzentrum Maspernplatz zweifelsohne der gefragteste Mann. Der Führende in der ewigen Torschützenliste erzielte bei der 32. Auflage des Traditionsturniers in Diensten des SJC Hövelriege seine Treffer 65, 66, 67. „Christoph ist eine Silvester-Cup-Legende. Es ist ein Traum, seine Marke irgendwann zu toppen, aber das ist ein weiter Weg. Ich werde nicht jedes Jahr elf Tore schießen“, sagte Mühlenbein.

Bretschneider zeigte sich völlig unbeeindruckt davon, dass er seit Kurzem „nur“ noch Angreifer beim A-Ligisten ist. Denn: Bretschneider war nach sieben Niederlagen in Serie von seinem Amt als Trainer beim SJC zurückgetreten. „Ich kenne viele der Spieler seit 15 Jahren, dann hat man irgendwann das Gefühl, dass man den Jungs nichts mehr beibringen kann. Ich hatte ernsthafte Zweifel daran, dass wir die Qualifikation für die eingleisige A-Liga in dieser Konstellation schaffen können, deshalb bin ich diesen Schritt gegangen“, erläuterte Bretschneider.

Im Sportzentrum übernahmen mit Henrik Brummelte und Atedhe Ramadani zwei seiner Mitspieler die geteilte Trainerrolle, ganz zur Zufriedenheit des 42-Jährigen: „Ich habe mich bei den Jungs super wohl gefühlt, das haben sie richtig gut gemacht.“ Ob das Duo beim SJC auch in der Rückrunde auf dem grünen Rasen das Sagen haben wird, steht derweil noch nicht fest. „Das ist auf jeden Fall eine Option. Allerdings weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, gleichzeitig Trainer und Spieler zu sein. Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen.“ Eine interne Lösung liegt bei den Hövelriegern insofern nahe, als dass in der Vereinssatzung festgehalten ist, dass kein Trainer beim SJC Geld erhält. „Es ist schon beeindruckend, dass wir uns mit diesen Voraussetzungen seit so langer Zeit in der A-Liga halten können und auch einige Jahre in der Bezirksliga gespielt haben. Diesen Weg werden wir weitergehen“, kündigte Bretschneider an, der zudem festhielt, dass er, wenn er fit sei, auch in der Rückrunde weiter mitspielen werde. „Allerdings ist es draußen immer ein wenig schwieriger, weil die Wege einfach so weit sind“, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu. In der ersten Saisonhälfte kam Bretschneider trotz der weiten Wege in 14 Partien immerhin auf ordentliche zwei Treffer.

Mehr als ordentlich ist die Leistung, die der Angreifer Jahr für Jahr beim Silvester-Cup auf das Parkett zaubert. Seit 1996 ist Bretschneider mit dabei und ein Ende ist noch nicht in Sicht: „Ich fühle mich gut und hätte große Lust, auch im kommenden Jahr wieder mit dabei zu sein, wenn die Jungs das auch wollen. Das ist für mich das Highlight der Hallensaison.“ Durch seine herausragenden Leistungen hat Bretschneider auch beim Turnierorganisator Thomas Dreßler gehörig Eindruck hinterlassen: „Christoph verkörpert den Silvester-Cup. In diesem Jahr hat er erst mit Hövelriege das Achtelfinale gespielt und war kurz darauf sofort beim Einlagespiel mit dabei. Aus diesem Grund haben wir ihn auch vor zwei Jahren zum 30. Jubiläum als Botschafter ausgezeichnet.“ Auch sportlich hat der hauptberufliche Pädagoge Dreßler imponiert: „Christoph läuft zwar nicht viel, aber alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Das ist nichts, was man lernen kann, das muss man haben.“

Aber auch Mühlenbein kommt bei Dreßler nicht zu kurz: „Das ist ein super Zocker.“ Doch Bret­schneider steht beim Silvester-Cup über allen. Noch.