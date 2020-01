Elsen (WB/jm). Etappenziel erreicht: Die Sportschützen des SSV St. Hubertus Elsen haben in der 1. Luftgewehr-Bundesliga in überzeugender Manier das Ticket fürs DM-Finale gelöst.

Das finale Wettkampfwochenende in Wissen wurde mit einem 3:2-Streich über den SV Wieckenberg eingeläutet. Am Sonntag folgte ein 4:1-Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten und Absteiger TuS Hilgert. Die Addition dieser vier Zähler ergab noch den Sprung auf den zweiten Platz in der Abschlusstabelle der Nordstaffel hinter der SSG Kevelaer.

Denise Palberg nervenstark

Es war ein ungemein spannender Wettkampf gegen die punktgleichen Wickenberger, die zwar letztlich acht Ringe mehr (1976) sammelten, doch das entscheidende Duell holte nervenstark Elsens Denise Palberg. Die hatte sich schon drei Ringe Vorsprung erkämpft, als sie im 38. Schuss patzte – nur eine 8,9. ,,Ich habe ein Mal nicht richtig aufgepasst und gleich die Klatsche bekommen.“ Die Nationalkaderschützin sammelte sich in einer Auszeit und belohnte sich für ihren Fokus, indem sie die verbleibenden zwei Schüsse ins Zentrum setzte. Der überragende Ungar István Péni glänzte mit sechs Hunderter-Serien (zweimal 399 Ringe) an beiden Tagen. „Die 400 habe ich mir für die Endrunde aufgehoben“, grinste er. „Wir wollen eine Medaille.“ Im DM-Viertelfinale in Rotenburg an der Fulda heißt der Elsener Gegner am 1. Februar zunächst SSG Dynamit-Fürth, Dritter der Südstaffel.

Die Ergebnisse

SSV Elsen - Wieckenberg 3:2.

Nadine Hochgeschurz - Henrik Larsen 1:0 (398:396), István Péni - Melissa Ruschel 1:0 (399:398), Denise Palberg - Isabell Ruschel 1:0 (395:394), Dirk Steinicke - Robin Zissel 0:1 (388:393), Tatjana Spies - Tina Lehrich 0:1 (388:395)

TuS Hilgert - SSV Elsen 1:4.

Stephan Martz - Nadine Hochgeschurz 0:1 (389:396), Debora Linn - István Péni 0:1 (389:399), Lara Hasenstab - Denise Palberg 0:1 (389:396), Yasmina Schins - Malin Wigger 1:0 (393:391), Sebastian Herrmany - Bastian Blos 0:1 (382:390)