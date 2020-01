Paderborn (WB). Auch in diesem Jahr suchen die Organisatoren des 74. Paderborner Osterlaufs wieder Botschafter, die Deutschlands ältesten Straßenlauf bei anderen Veranstaltungen im In- und Ausland repräsentieren. Am 31. Januar läuft die Bewerbungsfrist ab.

Interessenten sollten natürlich laufbegeistert, kontaktfreudig und Social-Media-affin sein. Zudem werden eine kurze schriftliche Bewerbung mit einem Statement, warum man der oder die Richtige ist, ein Link zum eigenen Instagram- oder Facebook-Profil sowie eine Liste mit den geplanten Laufveranstaltungen im Jahr 2020, an denen man als Osterlaufbotschafter teilnehmen möchte, erwartet.

Auf die engagiertesten Botschafter warten Preise und Pokale

I m Gegenzug dürfen sich alle Botschafter über ein Erima-Osterlaufbotschafter-Shirt sowie einen Osterlauf-Freistart über eine Distanz nach Wahl freuen. Neu ist in diesem Jahr: Die ersten drei Osterlaufbotschafter mit den meisten als Botschafter absolvierten Laufveranstaltungen in 2020 werden im Januar des nächsten Jahres ausgezeichnet. Es winken hochwertige Sachpreise und drei Pokale. Bewerbungen per Mail an: osterlaufbotschafter@paderborner-osterlauf.de. Alle weiteren Infos zum Lauf gibt es weiterhin unter www.paderborner-osterlauf.de.