In seiner Laudatio zog der Kreisvorsitzende Dietmar Ape einen amüsanten Vergleich zwischen dem Li-La-Launebär und dem zu ehrenden Höwelkröger. Der gebürtige Hövelhofer hat in den 1980er Jahren seine Heimat in Boke gefunden und von Beginn an Aufgaben im Spiel- und Sportverein übernommen. Als Senioren- und Jugendtrainer, Jugendobmann und Schiedsrichterobmann brachte er sich in die Vereinsarbeit im Lippedorf ein.

Seit 1984 ist Josef Höwelkröger gemeldeter Schiedsrichter des SuS. Im Jahr 1992 übernahm er erste Aufgaben im FLVW Büren. Als Mitglied des Kreisschiedsrichterausschusses zeichnete er für die Ausbildung von Schiedsrichtern verantwortlich. In der Folge war Höwelkröger sechs Jahre Vorsitzender des Freizeit- und Breitensport-Ausschusses des FLVW Paderborn. Seit 2013 ist er als Kreisehrenamtsbeauftragter im Einsatz.

Unter stehenden Ovationen hefteten die FLVW-Vorständler Josef Höwelkröger die Goldene Ehrennadel an und überreichten ihm die zugehörige Urkunde. Für seine Frau Margret hielten sie einen Blumenstrauß bereit. Weitere Infos im Internet: www.sus-boke.de