Pech im Finale: Melinda Maiwald „Vize“ im Westen

Das Ticket für die Deutschen Meisterschaften hatte sie schon vorher in der Tasche. Bei ihrem „Heimspiel“ holte sich die Wewelsburgerin drei klare Vorrundensiege mit insgesamt nur einem Satzverlust. In der Hauptrunde wurde es wesentlich enger, doch Maiwald behielt trotz Nervosität die Nerven. Sowohl im Achtel- als auch in Viertelfinale siegte sie über die volle Distanz von fünf Sätzen. Im Halbfinale gelang wieder ein klarer 3:0-Sieg, bevor sie im Endspiel auf ihre an Nummer zwei gesetzte Dauerrivalin Luisa Düchting (TTC Langenich) traf. In einem hochklassigen, umkämpften und letztlich dramatischen Finale sollte es auch hier in den Entscheidungssatz gehen. Diesmal hatte mit 13:11 Düchting das bessere und glücklichere Ende für sich. In der Doppelkonkurrenz war für Maiwald an der Seite von Laura Milos (TTV Lage) bereits im Viertelfinale Endstation.