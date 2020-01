Von Elmar Neumann

Bielefeld (WB). Dort, wo sich schon Stars wie Sting, Metallica oder die Toten Hosen feiern lassen durften, haben am Freitagnachmittag auch Karina Büser (SC BW Ostenland) und Melanie Gräßer (BC Phönix Hövelhof) einen bemerkenswerten Auftritt abgeliefert. Bei den 68. Deutschen Badminton-Meisterschaften in der Bielefelder Seidensticker Halle behielt das mit einer Wildcard versehene Duo in der zweiten Runde gegen das gesetzte Gespann Lea Dingler (BV Gifhorn)/Sinah Holtschke (SV Berliner Brauereien) die Oberhand.

12:21, 24:22 und 22:20 hieß es für die Außenseiterinnen nach 37 spannenden Minuten auf dem Centercourt. Zu einem weiteren und noch dickeren Coup reichte es aber nicht. Im Achtelfinale mussten sich die Regionalligaspielerinnen den an Fünf gesetzten Annika Horbach (Walldorf) und Theresa Wurm (Dortelweil) in 20 Minuten Spielzeit standesgemäß mit 16:21 sowie 11:21 geschlagen geben. Der Freude über das erste Erfolgserlebnis tat das Ausscheiden jedoch keinerlei Abbruch. „Es ist toll, dass wir überhaupt ein zweites Mal antreten durften“, sagten Büser und Gräßer unisono.

" „In einer so großen Halle zu spielen, ist etwas völlig anderes.“ Melanie Gräßer "

Dass es dazu kommen würde, war zunächst nicht abzusehen, denn im ersten Satz der Auftaktpartie schienen die Favoritinnen ihrer Rolle gerecht zu werden, während vor allem Gräßer so ihre Probleme hatte, sich an die außergewöhnlichen Umstände in der riesigen Arena zu gewöhnen: „Da war ich viel mit mir selbst beschäftigt und habe mich sehr schwer getan, den Ball richtig zu treffen. In einer so großen Halle zu spielen, das ist einfach etwas völlig anderes. Aber umso geiler ist es, dass wir dann noch so zu unserem Spiel gefunden und tatsächlich noch gewonnen haben“, sagte die Hövelhoferin. Mit dem fünften Satzball glichen die beiden zum 1:1 aus, ehe es im dritten Durchgang schon fast zu perfekt laufen wollte. Mit 8:0 und 14:6 führten die Underdogs, um es doch noch mal spannend (17:18) zu machen. „Zum Glück haben wir die Nerven bewahrt“, sagte Büser, nachdem das Duell mit dem zweiten Matchball beendet worden war. Die 27-Jährige durfte sich besonders freuen, hatte sie am Donnerstag doch sowohl im Einzel als auch im Mixed an der Seite ihres Freundes Hendrik Wiedemeier jeweils eine Dreisatzniederlage einstecken müssen.

" „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Hendrik Wiedemeier "

Apropos Hendrik Wiedemeier: Der Mann vom SC BW Ostenland bildete am Freitag ein Doppel mit Hövelhofs Niklas Kampmeier und diese Paarung – weitaus weniger eingespielt als Büser/Gräßer – vermochte zumindest fast zwei Sätze lang zu überzeugen. Im Duell mit Christoph Offermann und Oliver Schmidt vom Regionalliga-Spitzenreiter 1. CfB Köln lagen sie schon mit 21:15 und 16:14 in Führung. Das Weiterkommen schien zum Greifen nah, als urplötzlich nahezu nichts mehr laufen wollte. „Da haben wir den Faden verloren und nicht unbedingt schlau weitergespielt“, sagte Wiedemeier. Doch obwohl die Sätze zwei und drei mit 21:16 und 21:10 an die Gegner gingen, zog auch er ein positives Fazit: „Ich war zum Teil überrascht, wie gut wir nach nur zwei kurzen Trainingseinheiten miteinander gespielt haben. Das hat richtig Spaß gemacht und zu den Bedingungen hier muss man eigentlich gar nichts sagen. Von den Bällen bis zu den Matten, auf denen man hier spielt – das ist schon alles vom Feinsten und für uns, die wir das nur selten erleben dürfen, ein echter Genuss.“