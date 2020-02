Routinier Alex Eltekov (am Ball) und sein SC Grün-Weiß unterlagen dem SC Borchen (Nummer 6 Lukas Masurek, hinten Christoph Breme) im Derby der Basketball-Landesliga deutlich mit 48:73. Foto: Jörn Hannemann

Paderborn (WB/tim). Die Basketball-Mannschaften aus dem Kreis Paderborn haben am Wochenende starke Ergebnisse geliefert. Besonders groß war der Jubel beim SC Borchen, der das Landesligaderby gegen den SC GW Paderborn für sich entschied. In der 2. Regionalliga blieben die Accent Baskets Salzkotten in diesem Jahr weiter ungeschlagen.