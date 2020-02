Paderborn (WB/kroc). Die A- und C-Junioren des SC Paderborn haben in ihrem jeweils ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres einen Sieg gefeiert. In den Junioren-Landesligen gab es am Wochenende zwei Kreisderbys. Bei den A-Junioren hieß der verdiente Sieger Delbrücker SC (3:1). Bei den B-Junioren ging die U16 der Paderjungs in Delbrück als verdienter Sieger vom Platz ging.