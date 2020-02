Paderborn (WB). Beim Schwimmmeeting in Osnabrück haben sich Lucas Theiner (50 Meter Brust) und Paula Flottmeyer (50 Meter Freistil) vom Paderborner Schwimmverein das Ticket für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin gelöst. Die beiden werden vom 26. bis 30. Mai neben fünf schon qualifizierten Athleten nach Berlin fahren, um sich der nationalen Konkurrenz zu stellen. Emma Fredebeul konnte sich erstmals für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften über 100 Meter Schmetterling qualifizieren.

Lucas Theiner war in guter Form, schwamm zweimal im offenen Finale und buchte vier neue Bestzeiten. Paula Flottmeyer schwamm neben der Qualifikation für die DJM im Jahrgangs-Finale 2007 über 50 Meter Freistil und wurde mit ihrer neuen Bestzeit (29,58) Dritte.

Lukas Brockhaus schwamm über 50 Meter Schmetterling erstmals unter 27 Sekunden. In 50 Meter Freistil, 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling trat er im Jahrgangsfinale an und konnte sich zwei Siege (100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling), sowie einen zweiten Platz (50 Meter Freistil) sichern.

Kristina Balunova aus der zweiten Gruppe schwamm über die 50 Meter Brust bis ins Jahrgangs-Finale 2007 und knackte die Qualifikationszeit für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften. Emma Fredebeul konnte über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter jeweils deutliche Bestzeiten schwimmen. Teamkollegin Emily Hoppe schlug über die 200 Meter in einer neuen Bestzeit von 2:43,14 Minuten an.

Kristina Balunova qualifiziert für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften

Lewon Nulle konnte sich über vier Strecken eine persönliche Bestzeit sichern. Teamkollege und Rückenspezialist Vincent Flottmeyer schwamm die 200 Meter in einer neuen Bestzeit von 2:20,78 Minuten. Sina Wille stellte sich als Einzige der langen Distanz über 800 Meter Freistil. Laura Paduch schwamm ein sehr starkes und konzentriertes Rennen – insbesondere über die 200 Meter – und schlug nach 2:24,25 Minuten an. „Insgesamt konnten wir uns mehr als 20 Medaillen sichern und uns als Paderborner Schwimmverein gegen die große Konkurrenz aus den Niederlanden, Hamburg, Bremen und Bielefeld durchsetzen“, sagte Trainerin Judith Wirblat.

Bei der zweiten Trainingsgruppe stach allen voran die Leistung von Kristina Balunova (2007) hervor. Sie qualifizierte sich zum ersten Mal für die NRW-Jahrgangsmeisterschaften über die 50 Meter Brust. Im Vorlauf schwamm sie 39,25 Sekunden, im Finale verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit nochmals auf 39,03 Sekunden. Ebenfalls lobte Trainer Roman Reeschke ihre Zeiten über die 50 Meter Rücken in 36,54 Sekunden. Aber auch über die 200 Meter Rücken schwamm sie eine neue Bestzeit in 2:51,42 Minuten.

Timon Salay (2006) startete fünfmal und schwamm vier neue Bestzeiten. Er durchbrach zum ersten Mal die 1:10 Minuten-Schallmauer über die 100 Meter Freistil in 1:09,83 Minuten und schwamm zudem die 200 Meter Rücken in 2:55,74 Minuten. Lena Krug (2008) zeigte sich auf den Freistilstrecken stark und verbesserte ihre persönlichen Bestzeiten über 50, 100 und 200 Meter Freistil auf 32,98 Sekunden, 1:12,70 Minuten und 2:39,37 Minuten! Ebenfalls stark waren ihre 100 Meter Rücken in 1:24,07 Minuten. Liana Klassen (2006) schwamm erst zum zweiten Mal in ihrer sportlichen Laufbahn die 200 Meter Schmetterling auf der Langbahn und verbessert ihre Zeit auf 3:12,29 Minuten. Ebenfalls nennenswert war ihre Zeit über 100 Meter Freistil in 1:11,07 Minuten.

Melissa Wolf stellt sieben Bestzeiten auf

Annika Magiera (Jahrgang 2007) empfahl sich erneut über die Rückenstrecken. Sie zeigte ihr bestes Rennen über die 100 Meter Rücken in 1:22,95. Aber sie schwamm ebenfalls neue Bestzeiten über alle Freistilstrecken in 33,49 Sekunden (50 Meter), 1:13,45 Minuten (100 Meter) und 2:42,41 Minuten (200 Meter).

Melissa Wolf (Jahrgang 2007) startete siebenmal und stellte sieben Bestzeiten auf. Hervorzuheben sind ihre 50 Meter Freistil (36,04) und 50 Meter Brust (47,72). Aber auch die 200 Meter Strecken meisterte sie gut in 3:01,01 Minuten (Freistil) und 3:48,47 Minuten (Brust).

Nikita Galliardt (2007) schwamm die 100 Meter Freistil in 1:19,71. Kate Napier (Jahrgang 2007) zeigte gute Rennen über 100 und 200 Meter Freistil in 1:22,91 und 3:01,56 Minuten. Estella Bleidorn (2007) präsentierte ihre Sprintstärke über 50 Meter Freistil (38,02 Sekunden); 50 Meter Rücken (44,19) und 50 Meter Schmetterling ( 48,28). Thea Salay (2008) drückte über 50 Meter Freistil (37,10), über 50 Meter Rücken (43,33) und über 50 Meter Schmetterling (45,10) ihre Bestzeiten nach unten.

Langstreckenspezialistin Paula Pullich (Jahrgang 2004) bewies ihre Sprintstärke über 50 Meter und 100 Meter Rücken in 38,36 Sekunden und 1:20,66 Minuten.