Paderborn (jm/kroc). Doppelspieltage, Kreisderbys, Meisterschafts- und Abstiegskampf: dieses Tischtennis-Wochenende verspricht alles, was das TT-Herz begehrt.

In der Damen-Oberliga empfängt der TTV Hövelhof einen der beiden direkten Verfolger im Kampf um Platz zwei. Eine Wiederholung des 8:2-Hinspielsieges über den Tabellenvierten TTC GW Fritzdorf II wäre im viertletzten Meisterschaftsspiel fast schon gleichbedeutend mit der sicheren Planung für die Aufstiegsrelegation. „Wir haben eine Bomben-Ausgangslage“, freut sich Teamchef Klaus-Dieter Borgmeier, der am Samstag sein stärkstes Quartett aufbieten kann. Dass Hövelhof die Option eines Aufstiegs wahrnehmen wwerde, daran lässt Borgmeier keine Zweifel. „Die Mädchen haben sich toll entwickelt und sind bereit, noch einen Zacken draufzulegen, auch zweimal am Tag zu trainieren. Das ist Leistungssport!“ Gespräche mit einer potenziellen neuen Spielerin laufen. „Je höher wir kommen, umso dünner wird die Luft. Wir suchen nicht jemanden zum Auffüllen, sondern eine echte Verstärkung. Eine Nummer eins!“, stellt er klar.

TSV Schloß Neuhaus II braucht zwei Punkte

Unterdessen stehen dem TSV Schloß Neuhaus II in der Herren-Bezirksklasse zwei wichtige Heimspiele im Abstiegskampf bevor. Zwar sind die beiden Kreisgegner keine direkten Konkurrenten, dennoch hoffen die Schlossherren auf Zähler im Abstiegskampf. „Wenn wir noch das rettende Ufer erreichen möchten, benötigen wir aus diesen beiden Spielen mindestens zwei Punkte“, sagt Mannschaftskapitän Robert Struck.

Ebenfalls einen Doppelspieltag absolvieren die Jungen von TuRa Elsen und die Mädchen vom TV Büren. Elsens Nachwuchs trifft zweimal auf den LTV Lippstadt, wobei vor allem das erste Spiel am Samstag schon eine Vorentscheidung im Kampf um Platz zwei darstellen könnte. Alle Spiele:

Damen-Oberliga: TTV Hövelhof - TTC Fritzdorf II (Sa., 18.30 Uhr)

Herren-Verbandsliga: TuS Sundern - TuRa Elsen (Sa., 18.30 Uhr)

Herren-Landesliga: TuRa Elsen II - TTSG Rietberg-Neuenkirchen (Sa., 17.30 Uhr), TTC Paderborn - TTC Enger (So., 10 Uhr)

Herren-Bezirksliga: DJK Avenwedde III - TTC Paderborn II (Fr., 20 Uhr), TuS Bad Wünnenberg - SC Wiedenbrück (Sa., 16.30 Uhr), TTV Salzkotten - TTSV Schloß Holte-Sende (Sa., 16.30 Uhr)

Herren-Bezirksklasse: TSV Schloß Neuhaus II - SV Etteln (Freitag, 20 Uhr), TSV Schloß Neuhaus II - TTC Bad Lippspringe (Sa., 18.30 Uhr), TuRa Elsen III - DJK Adler Brakel (Sa., 18.30 Uhr)

Damen-Bezirksliga: SV RW Mastholte - TTV Hövelhof II (Freitag, 20 Uhr)

Jungen NRW-Liga: TuRa Elsen - LTV Lippstadt (Sa., 13 Uhr), TuRa Elsen - LTV Lippstadt III (So., 11 Uhr)

Mädchen NRW-Liga: TuS Johannland - TV Büren (Sa., 12 Uhr), DJK VfL Billerbeck - TV Büren (So., 11 Uhr)