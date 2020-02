Paderborn. (WB/tim). Nach der Karnevalspause müssen die Basketballmannschaften aus dem Kreis Paderborn wieder in den WBV-Ligen ran. Ein besonders straffes Programm haben die Accent Baskets Salzkotten vor sich, die gleich zwei Spiele am Wochenende absolvieren. In der Landesliga gibt es das Derby zwischen dem SC Borchen und der DJK Delbrück.

2. Regionalliga

Accent Baskets Salzkotten - TuS 59 HammStars. Heute Abend (20.30 Uhr) steigt in der Hederauenhalle das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Ligaprimus. Für die Sälzer ist das Duell mit Hamm die letzte Chance, noch einmal ins Titelrennen einzugreifen, da sie aktuell vier Zähler Rückstand auf den Tabellenführer haben. Sollten die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Gastgeber nach der 72:76-Hinspielniederlage mit mindestens fünf Punkten Unterschied gewinnen, wäre ihnen zudem der direkte Vergleich sicher. „Unsere Defense muss gut organisiert sein, damit wir Hamm zu sehr schwierigen Würfen zwingen“, erklärt Salzkottens Headcoach Stefan Schettke, für den Aaron Bowser und Konrad Tota die Schlüsselspieler auf Seiten der Gäste sind. Neben einem spannenden Spiel dürfen sich die Zuschauer auf die Halbzeitpause freuen, in der Karten für die Basketball-Bundesliga verlost werden.

Das Duell mit Hamm ist nicht die einzige Partie für die Accent Baskets. Bereits Samstag (18.30 Uhr) sind die Sälzer wieder gefordert, wenn die Iserlohn Kangaroos in der Hederauenhalle gastieren.

RE Baskets Schwelm - Paderborn Baskets II. Die formstarken Paderborner können mit einem Sieg heute Abend (20.30 Uhr) auf zwei Zähler an die drittplatzierten Gastgeber heranrücken und sich endgültig ihrer Abstiegssorgen entledigen.

Oberliga

Paderborn Baskets III - BC Leopoldshöhe. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für die Baskets drei Zähler, sie sind am Samstag (16 Uhr, Reismannhalle) gegen den Tabellensiebten zum Siegen verdammt sind.

Landesliga

VfL Schlangen - SC GW Paderborn. Beim ungeschlagenen Spitzenreiter sind die Paderborner morgen Abend (20 Uhr) trotz aufsteigender Form nur Außenseiter.

SC Borchen - DJK Delbrück. Die Voraussetzungen vor dem Derby am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle Gallihöhe) sind klar. Während die Gastgeber dank einer außergewöhnlich starken Saison auf Platz drei rangieren, kämpfen die Delbrücker als Aufsteiger um den Klassenverbleib. Dennoch sollte der SCB die Gäste keinesfalls unterschätzen, die sich in den vergangenen Wochen ein Sechs-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz erspielt haben. „Wir wollen unseren Schwung mitnehmen“, berichtet Delbrücks Maximilian Steppeler, der allerdings auch weiß, dass „wir gegen die stark aufspielenden Borchner einen Sahnetag brauchen, um für einen Sieg in Frage zu kommen“. Diese Einschätzung wird durch das Ergebnis im ersten Aufeinandertreffen bestätigt, als die Borchener der DJK beim 85:63-Auswärtssieg keine Chance ließen.

TV Salzkotten II - BBG Herford III. Am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Sälzer den Tabellenzweiten in der Sporthalle Verne. TV-Coach Patrick Peters rechnet nach der Overtime-Niederlage im Hinspiel mit einer ausgeglichenen Partie: „Wir gehen hochmotiviert und selbstbewusst in das Spiel und werden alles geben, um die Punkte bei uns zu behalten. Allerdings ist Herford eine erfahrene Mannschaft, die gut zusammenspielt und kaum Fehler macht.“

Landesliga-Damen

VfL Schlangen - SC GW Paderborn. Die Paderbornerinnen gastieren am Samstag (18 Uhr) beim Tabellenvierten. „Schlangen hat zuletzt den Tabellenzweiten aus Barop geschlagen und damit enorme Stärke bewiesen. Wir gehen sicherlich als Außenseiter in die Partie“, meint GW-Trainerin Svenja Meinholz. Das Hinspiel ging mit 63:42 an den VfL.