Melinda Maiwald (hinten) und Sarah Löher holten zusammen im Doppel 9:3 Punkte. Auch ihre Einzelbilanz kann sich sehen lassen. Maiwald brachte es in 16 Einsätzen auf eine 30:9-Bilanz, für Löher stehen in 15 Einsätzen 25:8 Siege auf der Habenseite. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB/jm). Vor einem Jahr ist das Tischtennis-Damenteam des TTV Hövelhof mit 27:5 Punkten aus der NRW- in die Oberliga aufgestiegen – und in dieser Saison gleich nochmal durchmarschiert. Zwei Spieltage vor Serienende ist die Vizemeisterschaft bereits festgezurrt .

Alle Ampeln stehen auf Grün, auch die Regionalliga-Aufstiegsrelegation zu rocken. „Bis zum 10. April müssen wir uns dem Regionalliga-Staffelleiter erklären“, erklärt TTV-Teamchef Klaus-Dieter Borgmeier, der keine Zweifel aufkommen lässt: „Natürlich melden wir!“ Mit den Eltern sei alles abgeklärt.

Teamchef Borgmeier ist stolz und überrascht

Der 69-Jährige ist ebenso stolz wie überrascht, wie souverän sich Melinda Maiwald , Hannah Pollmeier, Stefanie Graute, Sarah Löher (und Ersatz Paula Brock) von Spieltag zu Spieltag präsentieren. „Alle haben einen richtigen Sprung gemacht. Sie trainieren irrsinnig und sind total wild auf Tischtennis. Das ist das Entscheidende. Aber irgendwann kommt man an Grenzen.“ Die Regionalliga könnte eine solche sein. Borgmeier weiß: „Das ist ein wesentlich höherer Sprung als von der NRW- in die Oberliga. Die Pyramide wird nach oben immer spitzer.“

Es gebe national vier Regionalligen, zwei Dritte Ligen, eine Zweite und eine Erste Liga, verdeutlicht Borgmeier. „Daran sieht man, wie weit die Mädchen es schon gebracht haben.“ Vor dem Neustart in der Verbandsliga (2017/18) hatte der TTV Hövelhof bekanntlich zwei Jahre der Beletage des deutschen Tischtennis angehört.

Holzbüttgen II ein unangenehmer Gegner

Die Relegation sieht am 9./10. Mai eine Dreierrunde mit dem Achten der Regionalliga West (aktuell SV DJK Holzbüttgen II, wäre auch der Gastgeber) sowie dem „Vize“ der Damen-Oberliga Hessen vor. Dort duellieren sich heuer der TTC Langen 1950 II (25:7 Punkte) und Kasseler Spvgg. Auedamm II (21:7) um den Relegationsplatz. „Zwei Vereine, deren erste Mannschaften beide schon in der Regionalliga spielen. Es wäre Unsinn, dort mit zwei Teams spielen zu wollen“, meint Borgmeier und spekuliert mit Verzichten. Einen anderen Nachrücker erkennen die Statuten nicht an. „Nur der Zweite wird zur Relegation zugelassen“, hat sich Borgmeier kundig gemacht. Holzbüttgen II allerdings sei als Drittliga-Unterbau ein unangenehmer Gegner „mit ganz anderen personellen Alternativen als wir.“ In der Hinterhand etwa eine Decui Xiong oder auch eine Elisabeth Scherring von „oben“.

An diesem Wochenende startet Hövelhofs Nummer eins Melinda Maiwald als eine von drei Teilnehmerinnen aus dem Bereich des WTTV bei den 45. Deutschen Schülermeisterschaften in Schiffweiler (Saarland).

Im vorletzten Punktspiel am 21. März beim Tabellendritten ASV Einigkeit Süchteln wird Hövelhof mit zweifachem Ersatz antreten, um danach das Finale zu Hause gegen den TuS Wickrath (19. April) unbedingt siegreich zu gestalten.

Neue Erfahrung droht: Niederlagen

Die Osterferien nutzen die Hövelhofer Talente zu einem einwöchigen Kadertraining im Deutschen Tischtenniszentrum Düsseldorf. Sollte der Aufstieg tatsächlich gelingen, könnten sich 2020/21 ganz neue Erfahrungen einstellen. Damit sind nicht nur die erheblich weiteren Fahrten ins Hessische gemeint. „Vielleicht müssen sie dann lernen, wie es ist, öfter zu verlieren“, sinniert Borgmeier. Hoffend, dass das seine Schützlinge noch stärker macht. Viel hängt davon ab, wen Borgmeier als neue Nummer eins ausfindig macht. „Ich bin seit Januar unterwegs. Es muss passen. Das ist nicht so einfach“, sagt er. Aber auch zuversichtlich: „Es läuft gut!“