Paderborn (WB/fb). In der Fußball-Bezirksliga 3 stehen am Abend um 19.30 Uhr zwei Nachholspiele auf dem Programm. Dabei steht das Spitzenduo vor schweren Auswärtsspielen .

Während Primus SCV Neuenbeken beim SC Borchen zu Gast ist, trifft der SV Heide Paderborn in Bad Driburg auf den SV Dringenberg. Die Spiele Grün-Weiß Anreppen - VfR Borgentreich und FC Blau-Weiß Weser - BV Bad Lippspringe sind erneut abgesagt worden.

Obwohl der SCV Neuenbeken seit 18 Spielen ungeschlagen ist, fährt der Spitzenreiter mit viel Respekt auf den Hessenberg. „Der SC Borchen hat eine starke Mannschaft, die besonders in der Offensive große Qualität hat. Luca Cazacu und Rostand Kemadjou haben schon höher gespielt. Auch auf Stefan Wübbeke, der seit Jahren immer zweistellig trifft, müssen wir achten“, sagt Neuenbekens Trainer Marco Cirrincione. „Unser 4:0-Hinspielsieg spielt am Donnerstag keine Rolle. Auf dem Hessenberg herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Wir sind aber gut drauf und freuen wir uns aufs Spiel.“ Cirrincione muss auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten. Sebastian Seidler, Jens Schröder, Markus Dalecki, Damian Horoszko, Daniel Lütkefedder und Jan Hölscher stehen nicht zur Verfügung. Da das Spiel am ursprünglichen Termin am 1. Dezember 2019 von der Gemeinde Borchen äußerst kurzfristig abgesagt wurde, dürfte Neuenbeken heute Abend hochmotiviert auflaufen.

Thomas Müller darf nicht spielen

Beim SC Borchen sehen die Verantwortlichen dem Derby optimistisch entgegen. „Unsere Mannschaft hat mit dem 3:1-Sieg zuletzt gegen Atteln Selbstvertrauen getankt. Wir würden gerne unseren Heimsieg gegen Neuenbeken aus der Vorsaison wiederholen“, verrät Borchens Co-Trainer An-dreas Wegener. Neben den Verletzten Marius Siebrecht (Bänderverletzung am Sprunggelenk), Lorenz Heinrichsdorff (Bänderriss) und Jonas Wegener (Muskelfaserriss) fällt Thomas Müller aus. Der 24-Jährige, der in der Winterpause nach sechs Monaten und zwei erzielten Toren für den Tabellenführer von der Bekekampfbahn nach Borchen zurückgekehrt ist, darf aufgrund einer Vereinbarung zwischen beiden Klubs nicht spielen.

Da der Rasenplatz in Dringenberg momentan unbespielbar ist, muss der Ex-Landesligist nach Bad Driburg auf Kunstrasen ausweihen. Dieser Untergrund könnte für den SV Heide von Vorteil sein. Die Rothekicker trainieren seit Oktober ausschließlich auf diesem Belag. „Wir wollen im Iburg-Stadion an die gute Leistung vom Elsen-Spiel anknüpfen. Wir reisen mit breiter Brust an und erwarten einen Gegner, der stärker ist als in der Hinrunde. Meine Mannschaft hat gut trainiert. Ich bin guter Dinge“, meint Heides Coach Markus Driller. Verzichten muss er auf Christian Rasche (Achillessehnenentzündung), Henrik Bergschneider (Fünfte gelbe Karte) und Winterneuzugang Robert Wezorke (beruflich verhindert).

Nachholspiele angesetzt

Staffelleiter Adolf Muhr hat folgende Nachholspiele angesetzt: TSC Steinheim - SV Atteln, FC BW-Weser - BV Bad Lippspringe, SV Dringenberg - TuRa Elsen, SV Anreppen - VfR Borgentreich (alle Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr) sowie SV Atteln - FC Peckelsheim/E/L (Donnerstag, 26. März, 19.30 Uhr).