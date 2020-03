Damit spielt auch die DJK Delbrück am Samstag bei den TEBU Volleys nicht und beschließt die Serie der 3. Liga nach 18 von 22 Spieltagen auf Tabellenplatz zwei.

„Fairer Spielbetrieb unmöglich“

DVV-Präsident René Hecht dazu: „Wir mussten aufgrund von höherer Gewalt und politischen Empfehlungen eine Entscheidung treffen. Die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern machen eine Fortsetzung des geregelten und fairen Spielbetriebs unmöglich. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam und zum Wohle der Allgemeinheit auf eine Beendigung des Spielbetriebs verständigt. Wir sind überzeugt, dass dies in der aktuellen Phase, auch zum Schutz aller Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und deren Familien, die einzig richtige Entscheidung ist.“ Regelungen zu Auf- und Abstieg würden zu einem späteren Zeitpunkt getroffen und kommuniziert.

Oberligadamen favorisiert

Um den Ligaverbleib geht es für die Oberligadamen der SG Sande/VoR. Nach dem starken 3:2-Sieg vor zwei Wochen in Hennen müssen noch drei Punkte aufgeholt werden, um die Versetzung direkt zu schaffen. Die Chance auf einen Sieg ist groß, denn das Team von Trainer Dirk Gritzan empfängt am Samstag (18 Uhr) in Sande) Schlusslicht DJK SF Datteln.

Die SG-Reserve ist in der Verbandsliga doppelt gefordert. Nachdem es am Samstag (18 Uhr) bei der WVV-Auswahl um Punkte geht, steht am Sonntag um 18 Uhr das Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen OTSV Pr. Oldendorf auf dem Programm.

Alles klarmachen kann Herren-Oberligist VBC 69 Paderborn. Mit einem Sieg am Sonntag um 17 Uhr beim Telekom PSV Bielefeld II, der im Abstiegsstrudel steckt, ist dem Team von Trainer Marian Butkiewicz das Ligapatent kaum noch zu nehmen.

Das Verbandsligateam des VBC Paderborn II kann mit einem Sieg gegen den Königsborner SV das Ticket für ein weiteres Verbandsligajahr buchen (Sa., 17 Uhr, Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium). Die DJK Delbrück II ist Favorit beim abgeschlagenen Schlusslicht SG Levern-Rahden (Sa., 19 Uhr).

Weitere Spiele

Damen-Landesliga: VoR Paderborn III - SV Dringenberg (So., 11 Uhr, Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium), BTW Bünde - VC Altenbeken/Schwaney (So., 12.30 Uhr, Sporthalle Pelizaeus-Gymnasium)

Damen-Bezirksliga: SV Sande III - TSV Leopoldstal (So., 12 Uhr), SV Sande II - DJK Delbrück (So., 12 Uhr), SV Ubbedissen - SC GW Paderborn II (So., 13.30 Uhr, in Sande)

Damen-Bezirksklasse: VoR Paderborn V - VfJ Helmern (Sa., 14 Uhr, von Fürstenbergschule), SV Dringenberg II - SV Sande IV (Sa., 15 Uhr), TV Jahn Bad Lippspringe - VoR Paderborn IV (Sa., 15.30 Uhr, Sporthalle von Fürstenbergschule), SG VoR Paderborn/TV Salzkotten - SC GW Paderborn III (Sa., 16.30 Uhr, in Dringenberg)

Herren-Landesliga: VC Altenbeken/Schwaney - Telekom PSV Bielefeld V (Sa., 16 Uhr, in der Almhalle Bielefeld)

Herren-Bezirksliga: TuS Willebadessen - VBC Paderborn III (Sa., 16 Uhr), TSV Leopoldstal - DJK Delbrück III (So., 15 Uhr)