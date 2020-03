Paderborn (WB/jm). Seit sechs Jahren spielt Lucas Wirths für den Paderborner Squash Club. „Seit ich da bin, sind wir mit dem Verein immer Deutscher Mannschaftsmeister geworden“, schmunzelt der 23-Jährige und wertet das als gutes Omen für die anstehende Bundesliga-Endrunde in Hamburg im Mai. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Play-offs.“

Als Nordmeister bekommt es der PSC im Halbfinale als klarer Favorit mit dem Süd-Vize SC Güdingen zu tun, ehe im Endspiel gegen den Dauerrivalen der Vorjahre Black & White RC Worms die Chancen wohl 50:50 stehen. „Es wird echt hart werden, die Krone zu verteidigen. Auf dem Papier ist Worms wohl der Favorit “, räumt Wirths ein. „Doch für uns spricht das Team. Wir haben den größeren Zusammenhalt. Das macht unseren Erfolg aus.“

„Hochzufrieden mit meiner Performance“

Wirths ist in der abgelaufenen Bundesligasaison mit zwölf Einsätzen – elfmal verließ er dabei den Court als Sieger – der „Dauerbrenner“ im Team des PSC und mit einer Effektivität von 72,02 Prozent auch die Nummer eins der Nordstaffel gewesen. Klar, dass sein Blick zurück überaus erfreut ausfällt. „Es ist wirklich super gelaufen. Ich bin hochzufrieden mit meiner Performance.“ Zum einen zahle sich das konzentrierte Training (nach Feierabend) aus, zum anderen „stärken uns die starken Jungs den Rücken.“

Mit 1,70 Meter Körpergröße ist Wirths nicht selten einen Kopf kleiner als sein Gegner im Court. Wie am abschließenden Spieltag, als er es in Krefeld mit Abdel-Rahman Ghait zu tun bekam. Dessen erhebliche Reichweitenvorteile glich der wuselige Wirths mit Arbeitermentalität aus, hoher Laufbereitschaft und wildem archaischen Kampfgeist, fast wie ein Kampfsportler. Er flitzte wie ein Irrwisch durch den Käfig und nervte seinen Spielpartner damit, dass er wie ein Fleisch gewordenes Echo so ziemlich alle Bälle retournieren konnte. Nach nicht einmal einer halben Stunde hieß der überlegene Sieger Lucas Wirths – 11:2, 11:3, 11:3. „Ich weiß, dass ich technisch nicht am weitesten entwickelt bin“, schmunzelt Wirths. „Aber durch meinen läuferischen Einsatz müssen die Gegner höheres Risiko gehen. So erzwinge ich Fehler.“

Als 16-Jähriger lange verletzt

Dass der Junior-Key-Account-Manager bei der Firma Stute, der Großkunden betreut, Squash „nur“ semiprofessionell betreibt, hat nicht bloß berufliche Gründe. Wirths war 16 Jahre alt, als er sich einen Sehnenabriss am Ansatz des hinteren Oberschenkels zu; eine Verletzung, die ihm eine lange Zwangspause von mehr als einem Jahr bescherte. Diese schlimme Erfahrung bescherte ihm genügend Zeit, um über seine Zukunft nachzudenken und zu merken, dass sein eigentlich angestrebtes Profi-Dasein in solch einer Phase kein Vergnügen ist.

In Jugendtagen war Wirths ein leidenschaftlicher Fußballer. Erst beim TV Rott, dann beim FC Hennef 05. Er schaffte es in die Siegkreis-Auswahl und sogar ins Notizbuch von DFB-Trainern. Dass er trotzdem lieber in den „Käfig“ wollte, erklärte Lucas Wirths damals so: „Fußball hat mich zu sehr unter Druck gesetzt. Beim Squash ist das anders.“ Auch hier blieben die Erfolge nicht aus: Deutscher Meister in der U15, Nationalspieler in der deutschen U15-Auswahl, erster Platz in der Weltrangliste seines Alters. Später Deutscher Jugendvizemeister U19, Vierter der Deutschen Einzelmeisterschaft (2018, Halbfinalniederlage gegen Raphael Kandra) und dreimaliger Europapokalsieger mit dem Paderborner SC.

Höhepunkt: der ESC-Erfolg in Schottland

Höhepunkt seiner Laufbahn war der Gewinn des Europapokals der Landesmeister im Vorjahr in Schottland. „Das war eine coole Zeit und eine überragende Mannschaftsleistung von uns.“ Aber auch nicht mehr als ein schönes Zubrot. Denn oberstes Ziel sei jedes Jahr der Nationale Titel. „Seit ich Squash spiele, ist mein Ziel in jeder Saison, Deutscher Meister zu werden. Dafür trainiert jeder Einzelne von uns.“

Der Individualsport Squash – für Lucas Wirths ist er mehr. „Ich spiele mehr fürs Team als für mich selbst.“ Seit 2016 ist er Mitglied der Herren-Nationalmannschaft (B- Kader), hat seit Anfang 2019 aus Studien- und beruflichen Gründen aber keine internationalen Einsätze oder Ranglistenturnier gespielt. Überhaupt war er international erst ein Mal unterwegs. So kommt seine beste Weltranglistenposition zustande: Rang 455 aus dem September 2015. Diese Optik soll sich in diesem Jahr ändern. „Ich greife wieder an und will zurück in die top Acht Deutschlands.“ Mit seinen bekannten Qualitäten: um jeden Ball kämpfen.

Die PSC-Statistik

1. Paderborner SC

(14 Partien, 13 Siege, 39 Punkte, 52:4 Spiele)

Lucas Wirths (12 Spiele, elf Siege), Simon Rösner (8 Spiele, acht Siege), Nicolas Müller (8 Spiele, 8 Siege), Lennart Osthoff (7 Spiele, 6 Siege), Raphael Kandra (6 Spiele, 6 Siege), Tobias Weggen (4 Spiele, 4 Siege), Cederic Lenz (3 Spiele, drei Siege), Dimitri Steinmann (3 Spiele, 2 Siege), Oli Tuominen (2 Spiele, 2 Siege), Viktor Byrtus (2 Spiele, 2 Siege), Timothy Garner (1 Spiele, eine Niederlage).