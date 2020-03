P aderborn. Die Basketball-Saison in den WBV-Ligen ist offiziell beendet! Wie der Westdeutsche Basketball-Verband bekanntgegeben hat, werde der aktuelle Stand in den jeweiligen Ligen eingefroren und als Abschlusstabelle gewertet.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, den Spielbetrieb nach Ostern wieder aufnehmen zu können, aber es gibt jetzt schon Kommunen, die klar sagen, dass die Turnhallen erst nach den Sommerferien wieder geöffnet werden. Die Entscheidung war unvermeidlich“, wird WBV-Präsident Uwe Plonka auf der Verbandshomepage zitiert. Er begründetet den Zeitpunkt der Entscheidung so: „Wir stehen unter Zeitdruck. Spätestens im Mai muss die Einteilung der Ligen für die neue Saison erfolgen. Deshalb können wir nicht mehr vor oder sogar noch nach den Sommerferien spielen. Das kriegen wir einfach nicht mehr hin.“

Paderborn Baskets III steigen ab

Dies hat auch für einige Mannschaften aus dem Kreis Paderborn Folgen. So stehen die Paderborn Baskets III als Absteiger aus der Oberliga fest, wohingegen die DJK Delbrück drei Spieltage vor dem regulären Saisonende den Klassenverbleib in der Landesliga feiern darf. „Sportlich gesehen ist es natürlich besser, nach 22 Spieltagen auf dem neunten Platz zu stehen, aber es gibt aktuell wichtigere Dinge, als eine Spielzeit irgendwie zu Ende zu bringen“, meint DJK-Spieler Maximilian Steppeler, der das Vorgehen des WBV als „sehr weitsichtig und vorbildlich für andere Sportarten“ beschreibt.

Etwas komplizierter ist der Fall der Accent Baskets Salzkotten in der 2. Regionalliga gelagert. Zwar schließen die Sälzer die Saison auf dem zweiten Rang ab, der offiziell nicht zum Aufstieg berechtigt. Allerdings hätten die Salzkottener bei lediglich einem Sieg Rückstand auf den Spitzenreiter aus Hamm samt gewonnenem direkten Vergleich eine realistische Chance auf den ersten Platz gehabt. Für solch knappe Fälle hat sich der Verband eine spezielle Regelung überlegt. Teams wie die Accent Baskets haben die Chance, eine Wildcard für die nächsthöhere Liga zu beantragen, über deren Verteilung dann im Einzelfall entschieden wird.

„Aktuell haben andere Dinge Priorität“

Ob die Sälzer diese Möglichkeit wahrnehmen werden, steht laut Sportdirektor Raimund Heggemann noch nicht fest: „Aktuell haben andere Dinge Priorität. Wir werden uns aber beizeiten zusammensetzen, um darüber zu diskutieren, was für unseren Verein das Beste ist. Allerdings weiß ich auch noch nicht genau, wie das ganze Verfahren und die Umsetzung davon ablaufen soll.” Die Entscheidung, dass die Saison beendet wurde befürwortet Heggemann dagegen voll und ganz: „Es geht um mehr als nur den Sport. Wir haben aktuell alle andere Dinge im Kopf als nur Basketball.“

Finanziell trifft die Accent Baskets das vorzeitige Saisonende nicht so hart wie die Uni Baskets in der 2. Bundesliga. „Wir sind traurig, dass wir die letzten beiden Heimspiele nicht absolvieren konnten, zumal eines davon das Derby gegen Paderborn II gewesen wäre und der Zuschauerzuspruch in dieser Saison um etwa 20 Prozent gestiegen ist. Allerdings gehören Eintrittsgelder nicht zu unserem geplanten Etat, weshalb wir den Ausfall verkraften können. Wie es mit den vielen regionalen Sponsoren in der kommenden Saison ausschaut, wird die Zukunft zeigen“, so Heggemann.

Die Jugendligen (Jugend-Regionalliga, -Oberliga und -Landesliga) in allen Altersklassen werden mit den aktuellen Tabellen zu Abschlusstabellen erklärt. Die Ligeneinteilung für die Saison 2020/21 wird komplett über die Ranglisten vorgenommen. Ausführliche Infos im Netz: wbv-online.de