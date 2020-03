Alfen (WB). Bei der Mitgliederversammlung des SV RW Alfen hat der Vorsitzende Thorsten Brinkmann im Vereinsheim am Eschensportpark die Mitglieder über zahlreiche gelungene Aktivitäten in den verschiedenen Abteilungen des Vereins in 2019 informiert. Dazu gab es zahlreiche Ehrungen.