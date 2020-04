Paderborn (WB). Aus den bekannten Gründen findet in Paderborn am Karsamstag kein „normaler“ Osterlauf statt. Der kurzfristig ins Leben gerufene Paderborner Ostersololauf , der am Karfreitag um 00:00 Uhr gestartet wurde, verzeichnet jedoch bereits kurz vor seiner Halbzeit schon über 6000 Anmeldungen und über 3200 Finisher.