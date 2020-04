So kennt man Jürgen Lutter seit vielen Jahren aus der Benteler-Arena: Der Mann am Mikro beim Bundesligisten SC Paderborn. Foto: Oliver Schwabe

Paderborn (WB). Seit mehr als 25 Jahren ist Jürgen Lutter als Veranstaltungsmanager selbstständig. Bekannt wurde er als Stadionsprecher beim Fußball-Bundesligisten SC Paderborn und als Hauptmann der Kämper-Kompanie. Doch auch hier ist Stillstand. Der Ball rollt im Moment nicht, das Schützenfest in Paderborn wird 2020 auch nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie trifft daher den 55-Jährigen privat wie auch beruflich so hart wie noch keine Krise in seinem Leben. Mit Jürgen Lutter sprach Matthias Reichstein.