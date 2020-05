Von Peter Klute

Borchen (WB). Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es amtlich. Die Fußball-Damen des SC Borchen verzichten auf den Aufstieg in die Westfalenliga und werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga an den Start gehen. Das hat die Mannschaft nach einer langen Gesprächsrunde mit Obfrau Vera Kniesburges und ohne Trainerin Sabrina Schütte oder dem Vorstand in einer internen Abstimmung so entschieden.

Nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison hatte der Fußball-Verband Westfalen eine Empfehlung an den Außerordentlichen Verbandstag im Juni ausgesprochen, dass neben dem aktuellen Tabellenführer (in diesem Fall Phönix Höxter) auch der Herbstmeister die Möglichkeit bekommt, in der nächsten Spielzeit in der höheren Liga zu spielen. Und das ist der SC Borchen, der im vergangenen Sommer aus der Westfalenliga abgestiegen war. Eine Rückkehr wird es nun erst einmal nicht geben. Schon im Vorfeld hatte sich ein Teil der Mannschaft gegen den Aufstieg ausgesprochen, weil der Aufwand zu groß sei. „Ich habe die Mannschaft nach der Trennung von Ralf Lübbert ja selbst einige Monate in der Westfalenliga trainiert und kann nachvollziehen, dass die Damen verzichten. Der Aufwand dort ist riesig und ungleich höher als in der Landesliga, einige Spielerinnen haben noch andere Hobbys oder arbeiten im Schichtdienst. Der Verein hat den Spielerinnen die Entscheidung überlassen und alles ist gut“, sagt Borchens Obmann Mike Schmitz.

Auch Trainerin Sabrina Schütte ist keineswegs verstimmt: „Ich war bei dem Abstimmungstermin bewusst nicht dabei, weil die Mädels frei reden sollten. Es nützt mir doch nichts, wenn wir in der Westfalenliga antreten und mir sechs Spielerinnen abspringen. Ich trage die Entscheidung mit und finde sie okay. Wir sind da sehr kommunikativ, auch dass wir in der Hinrunde gegen Hövelhof im Rahmen des Fair Play zu zehnt angetreten sind, weil der Gegner dezimiert war, hatte ich vorher mit der Mannschaft abgesprochen. “

Laut Schütte wollten drei bis vier Spielerinnen aufsteigen, aber die Hauptakteure hatten sich dagegen ausgesprochen.

Durch den Verzicht des SC Borchen, in der Abschlusstabelle Dritter, kann nun der Zweite FC Donop-Voßheide einen Antrag auf den Aufstieg in die Westfalenliga stellen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war Donop-Voßheide Erster, rutschte aber aufgrund der Quotientenregel ab.