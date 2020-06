PSV trainiert wieder

Für das (immer noch reduzierte) Schwimmtraining hat die Pader-Bäder GmbH das Residenzbad in Schloß Neuhaus zur Verfügung gestellt. Hier haben die Schützlinge von Ute Lenz, Judith Wirblat und Roman Reeschke die Zeit bis zu den Sommerferien genutzt, um sich wieder an ihr Element zu gewöhnen. „Doch viel mehr als ein leichtes Aufbautraining war das nicht“, sagt Wirblat. „Aber die gemeinsamen Übungszeiten sind gut für die Teambildung“, ergänzt die Trainerin der TG 1.

Tatsächlich haben sich die Aktiven der beiden Trainingsgruppen in der Zwischenzeit mit individuellem Trockentraining wie Jogging und Workouts zuhause fit gehalten, so dass sie zumindest von der Beweglichkeit her keinen Schaden genommen haben. Nach der (planmäßigen) Sommerpause können die Schwimm-Asse auch in der Schwimmoper am Maspernplatz wieder dem Aufbautraining nachgehen, Kondition, Kraft und Bewegungsabläufe im Wasser verbessern. Der Landes- und Bundesverband hat für das Jahresende wieder erste Titelkämpfe angesetzt, bis dahin sollen Lukas Brockhaus, Vincent Flottmeyer, Finja Knappe und Co. dann an ihre Bestzeiten herangeführt werden.

Für sehr bedauerlich hält PSV-Präsident Ulrich Kramer die Situation im Bereich der Kurse, sowohl bei den Gesundheitskursen (Aqua-Jogging, Aquatic Fitness) als auch bei den Schwimmkursen: „Hier entstehen dem Verein nicht unerhebliche Einnahme-Ausfälle. Doch viel schlimmer ist, dass mindestens ein halber Jahrgang der Kinder im Alter zwischen Kindergarten und Grundschule kaum eine Chance hat, durch eine professionelle Ausbildung das Schwimmen zu erlernen. Ich kann nur hoffen, dass man uns und der DLRG zukünftig ausreichend Wasserflächen zur Verfügung stellt.“