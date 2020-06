Immer wieder samstags

Paderborn (WB/AK). Der Libori-Cup des TC Grün-Weiß Paderborn fällt – wie bereits berichtet – in diesem Jahr wegen der Corona-Krise aus. Als Service für die Tennisspieler in dieser Region bietet der Verein auf seiner Platzanlage am Fürstenweg ersatzweise eine Serie von sechs kleineren Leistungsklassen-Tagesveranstaltungen (LK-Turniere im Spiralsystem mit zwei Matches pro Starter) an. Die Serie läuft während der Sommerferien und damit an sechs Samstagen.

Von Westfalen-Blatt