„Das Sportinternat geht neue Wege und öffnet sich einer neuen Zielgruppe. In Abstimmung mit dem Stadt- und Landesjugendamt können wir seit dem 1. Juli Leistungssport-orientierten Mädchen ab dem 14. Lebensjahr ein Zuhause bieten“, freut sich Internatsleiter Matthias Hellmig. Grundsätzlich haben alle Paderborner Sportvereine die Möglichkeit, junge leistungsorientierte Nachwuchsathleten im Internat unterzubringen.

Dabei ist es nicht ganz neu, dass Medaillengewinnerinnen im Haus an der Kurt-Schumacher-Straße wohnen: Nour Safaey-Hassan lebt bereits seit vier Jahren in einem gesondert vermieteten Apartment im gleichen Gebäude. Als 14-Jährige kam die inzwischen volljährige Squashspielerin gemeinsam mit ihrer Mutter aus Ägypten nach Paderborn, um beim Paderborner Squash Club zur Spitzenspielerin ausgebildet zu werden. Die mehrfache NRW-Jugendmeisterin besucht das Reismann-Gymnasium, an dem sie nächstes Jahr ihr Abitur ablegen wird. „Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich, dass demnächst auch Mädchen in das Sportinternat integriert werden“, sagt Safaey-Hassan.

48 Plätze

Persönliche Betreuung, voll ausgestattete Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer, eine „Rund um die Uhr“-Betreuung sowie kurze Wege zu Schulen und Trainingsstätten der Vereine sollen junge Spitzensportler aus ganz Deutschland anziehen. Dank einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt kann das Sportinternat 48 Plätze vergeben. Aktuell wohnen Nachwuchstalente aus den Sportarten Baseball, Basketball, Fußball, Leichtathletik und American Football im Sportinternat. Ehemalige Bewohner wie Luke Wentz, der erste europäische Quarterback, der es in den USA in die höchste College-Liga geschafft hat, bezeichnen ihre Zeit im Internat als „die beste Zeit meines Lebens. Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Der Tagesablauf im Internat ist eine sehr gute Vorbereitung auf das Leben eines Spitzensportlers.“

20-köpfiges Team im Einsatz

Ein 20-köpfiges Team, bestehend aus Pädagogen, Lernbegleitern, Betreuern oder Hauswirtschafts- und Reinigungskräften, kümmert sich in familiärer Atmosphäre um die Bedürfnisse der Sportler. „Das Sportinternat Paderborn hat es sich zur Aufgabe gemacht, jungen Nachwuchssportlern ab dem 14. Lebensjahr im Rahmen der Spitzensportförderung entsprechend ihres Talentes ganzheitlich zu fördern“, erklären Jens Uwe Diedam und Martin Hornberger, Geschäftsführer der Paderborner Spitzensport gGmbH. Dieses beinhaltet die drei Hauptkomponenten schulische Ausbildung, sportliche Förderung und Entwicklung der Persönlichkeit. Das Sportinternat sorgt dafür, dass die Spitzensportler diesen Spagat leisten können.

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner sollen am Ende der Schulzeit den jeweilig höchstmöglichen Schulabschluss erreicht haben und dafür je nach Interesse und Begabung den Schultyp besuchen, der am besten zu ihnen passt. Das Sportinternat arbeitet mit den beiden NRW-Sportschulen Reismann-Gymnasium und Lise-Meitner-Realschule als auch mit vielen weiteren Schulen zusammen.

Medizinisches Netzwerk

„Bei schulischen Problemen unterstützen Lernbegleiter die Sportler in einem neu gestalteten Lernraum. „Dank der Lernbegleiter im Haus können wir den Sportlern Wege und Zeiten ersparen, die eine zusätzliche Belastung in ihren intensiven Tagesabläufen darstellen“, sagt Michelle Böhmke, die als pädagogische Leitung unter anderem die schulische Begleitung verantwortet. Ebenso verfügt das Internat über ein hervorragendes medizinisches Netzwerk, das aus den Mannschaftsärzten der Bundesligisten besteht.

Das Sportinternat ist eine Gemeinschaftsinitiative von neun Spitzensportvereinen (SC Paderborn 07, Uni Baskets, Untouchables, Dolphins, Paderborner Squash Club, 1. Paderborner SV, LC Paderborn, Golfclub Paderborner Land und SSV Elsen), die als das Forum Paderborner Spitzensport gGmbH die Trägerschaft übernommen haben.