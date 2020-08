SCV will wie der Zahnarzt sein

Seit fast zwei Jahren kein Heimspiel verloren

Cirrincione, der mit seinem Team seit fast zwei Jahren kein Heimspiel verloren hat, beschreibt anschaulich, wie sein Team den Gegnern in Erinnerung bleiben soll: „Wir wollen, dass unseren Gegnern die Spiele gegen uns vorkommt wie ein Zahnarztbesuch. Der einzige Glücksmoment der gegnerischen Spieler soll die Abfahrt nach Hause sein.“

Seine Stärke zieht der Neu-Landesligist nicht aus einzelnen Spielern, sondern aus dem kompletten Kader. „Wir treten als eine Mannschaft im Kollektiv auf. Wir haben viel Power im Spiel und profitieren von einer sehr guten Physis“, sagt der SCV-Coach, der sich in jedem Training über eine Beteiligung von mindestens 20 Spielern freut. Wichtig ist ihm bei seinen Jungs die Variabilität. „Sie müssen auf verschiedenen Positionen einsetzbar sein. Wir wollen unseren Weg weitergehen und uns dabei in allen Bereichen, sowohl mit als auch ohne Ball, weiter verbessern. Das wird für uns sehr wichtig sein, denn der Sprung von der Bezirks- in die Landesliga ist riesig. Erst recht, wenn man sieht, wie viele Spieler in dieser Liga schon deutlich höher als Landesliga gespielt haben“, meint der Aufstiegscoach.

„In der zweiten Hälfte der Tabelle“

Und so sieht er auch eine Staffel I, die schon lange nicht mehr so stark war. Dem FC Nieheim, FC Bad Oeynhausen, SC Verl II und FC Kaunitz traut Cirrincione am ehesten zu, um den Aufstieg in die Westfalenliga mitzuspielen. Das Quartett aus dem Fußballkreis Paderborn sieht er in einer anderen Tabellenregion: „Ich gehe davon aus, dass alle vier Mannschaften am Ende der Saison in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden sein werden und damit um den Klassenverbleib kämpfen müssen.“