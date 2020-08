Wunschspieler Sams hat „Zug zum Korb“

Der 22-Jährige kann beidhändig und auf der Guard- oder der Power Forward-Position spielen. Sams wird in Paderborn seine Profikarriere starten. Im College Team der University of North Florida überzeugte der 2,01 Meter große und 95 Kilogramm schwere Modellathlet zuletzt mit im Schnitt 14,9 Punkten pro Spiel, legte dabei eine Dreierquote von 39 Prozent auf und sammelte insgesamt 4,5 Rebounds pro Partie.

Garrett Sams stammt aus der Kleinstadt Martin im US-Bundesstaat Tennessee. Er sorgte bereits als Junior im Team der heimischen Westview High School mit herausragenden Leistungen für Furore. An der University of North Florida bestätigte er diese Erfolge und verbesserte seine Statistiken von Saison zu Saison. Sams gehörte bei den North Florida Ospreys in der Saison 2019/20 regelmäßig zur Startformation, war zweitbester Scorer des Teams und wurde unter anderem zwei Mal als ASUN (Atlantic Sun Conference, NCAA Division I)-Spieler der Woche ausgezeichnet. An der University of North Florida belegt er in der ewigen Scoring-Rangliste mit 1538 Punkten den dritten Platz.

Esterkamp ist begeistert

Für Paderborns Headcoach Steven Esterkamp ergänzt Sams den bisher zusammengestellten Kader der Uni Baskets Paderborn optimal: „Garrett ist ein äußerst ehrgeiziger Spieler, der ein hohes Maß an Vielseitigkeit in unser Team bringt. Er ist eine charakterstarke, überzeugende Persönlichkeit auf der wichtigen Power Forward-Position und immer hochmotiviert, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln.“ Sams verfüge er über bemerkenswerte Fähigkeiten mit ordentlich Zug zum Korb. Esterkamp: „Ich bin wirklich begeistert, ihn in der kommenden Saison in der Mannschaft zu haben!“

Geschäftsführer Dominik Meyer stellt bei dieser Verpflichtung wie schon zuvor beim Transfer von Drew Cushingberry die besondere Rolle von Headcoach heraus: „Der Deal lief ähnlich ab. Steven hat Garrett mit seinem Trainerteam beobachtet und war von seinen Fähigkeiten ziemlich schnell überzeugt. Dementsprechend schnell und einfach wurden wir uns mit Garretts Management einig. Der Junge macht nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich einen sehr guten Eindruck.“ Garrett Sams habe in der kommenden Saison die nicht einfache Aufgabe, die durch den Weggang Ryan Logans entstandene Lücke zu schließen. „Diese Herausforderung trauen wir ihm aber definitiv zu: Garrett ist wie Drew ein junger, hungriger Spieler, der sich bei seiner ersten Profistation beweisen und seine Qualität zeigen will!“

Garrett Sams sagt Danke

Paderborns Sportdirektor Uli Naechster freut sich ebenfalls sehr über den gelungenen Transfer: „Wir sind froh, Garrett bei uns zu haben. Auf seiner Position war er unsere Wunschlösung für die kommende Saison. Deswegen sind wir glücklich, dass bei seiner Verpflichtung alles glatt gelaufen ist und wir einen weiteren Spieler nach Paderborn lotsen konnten, den wir wirklich haben wollten.“

Für Garrett Sams könnte es bei seiner ersten Station als Profibasketballer in Paderborn gern direkt losgehen: „Ich bin sehr glücklich darüber, diesen wichtigen Schritt in meiner Karriere bei den Uni Baskets in Paderborn starten zu können! Profibasketballer zu werden, war immer mein Ziel. Ich danke dem Verein für das Vertrauen, das er in mich setzt.“ Garrett Sams kann es kaum erwarten, die Coaches, Verantwortlichen und vor allem die Teamkollegen kennenzulernen, und orakelt: „Die Baskets werden in dieser Saison wieder eine richtig gute Mannschaft haben. Wir sind bereit, erneut um die Playoffs zu kämpfen!“