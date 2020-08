Die Trennung erfolgte am Dienstag „einvernehmlich“, wie es heißt. Die Philosophie und die Vorstellungen Tscherniks sowie die des BV Bad Lippspringe seien schon vor dem Corona-Bedingten Abbruch der Saison 2019/20 nicht immer unisono gewesen. Die Trennung sei jetzt die Folge. „Über mögliche weitere Hintergründe werden weder der der Ballspielverein noch Tobias Tschernik weitere Statements abgeben“, erklärt Medienbeauftragter Clemens Tofall vielsagend. Tschernik war erst zur vergangenen Saison vom Bezirksligisten Anreppen in den Kurwald gekommen und hatte die erste Mannschaft des BVL nach Startproblemen noch in das obere Mittelfeld der Tabelle geführt.

Das Training der 1. Mannschaft übernehmen die bisherigen Co-Trainer Ingo Jennebach und Peter Drüke mit Unterstützung des Sportlichen Leiters Ralf Kowallek. Über eine mögliche Nachfolge Tscherniks wird sich der BVL-Vorstand in den nächsten Tagen in aller Ruhe Gedanken machen.