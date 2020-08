In die Erfolgsspur zurückfinden

Das Abendspiel am Samstag (18 Uhr) bei den Berlin Flamingos sowie das zweite Treffen am Sonntag (12 Uhr), jeweils über neun Innings, soll die U’s in dieser verkürzten Meisterschaft wieder zurück auf Kurs bringen. „Zwei Siege sind gefordert. Das ist klar“, erklärt Headcoach Jendrick Speer.

Die Partien werden live auf sportdeutschland.tv übertragen. Die Hauptstadttruppe, direkter Wiederaufsteiger mit 29 Siegen aus 30 Spielen, musste angesichts eines happigen Auftaktprogramms bislang Lehrgeld zahlen. 0:15 und 1:18 hieß es gegen Bonn; jeweils vorzeitig nach vier Innings ob der Mercy Rule. Es folgte ein 3:10 und 1:11 gegen Dohren. Nun freuen sie sich in Berlin auf die Heimpremiere in dieser Saison gegen die Untouchables Paderborn – mit Zuschauern. Und noch eine Premiere: Im Flamingo-Ballpark im Märkischen Viertel im Bezirk Reinickendorf ist eine neue Flutlichtanlage mit acht Masten installiert worden. Kostenpunkt: 480.000 Euro, finanziert aus Fördermitteln des Landes Berlin. „Auch wenn die Berliner bislang nicht unbedingt mit Leistung geglänzt haben, sind sie eine gut besetzte Mannschaft. Wir dürfen die nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Speer.

Nachdem Pitcher Nick Göbert wieder in die USA zurückgekehrt ist und sein Studium am Bay College in Michigan fortführt, füllt Jendrick Speer seinen Kader mit zwei Youngsters auf: Pitcher Steffen Dembowski und Outfielder Nick Kirchhoff.

Einen in Reihen des Gegners kennen die Paderborner gut aus gemeinsamen Tagen: Pitcher Robert „Bobby“ Blesing – der frühere U18-Nationalspieler ist gebürtiger Berliner – profitiert heute von seiner dreijährigen Ausbildung im Paderborner Baseball-Internat.

Derweil waren die Untouchables stattlich vertreten bei einer Kadermaßnahme der U18-Nationalmannschaft am Bundesstützpunkt in Regensburg, die heute endet. Zu den 26 Spielern, die Headcoach Christopher Howard eingeladen hatte, zählte die Paderborner Delegation Jakob Boldt, Robin Buchwald, Florian Herwig, Jason Junge, Ladislaus Landwehr und Bjarne Reinhardt.