Laufen auf der Rennpiste

Der Bilster Berg ruft: Am 13. September können maximal 600 Teilnehmer die Motorsport-Rennstrecke erkunden.

Paderborn (WB/jm). 4,2 Kilometer lang, 19 Kurven, ein 26-Prozent-Gefälle namens „Mausefalle“, dazu Steigungen von bis zu 21 Prozent: Motorsportler lieben das mit 44 Kuppen und Wannen profilierte Asphaltband „Bilster Berg“ in Bad Driburg-Pömbsen als eine der anspruchsvollsten Rennpisten Europas. Am Sonntag, 13. September, will das Organisationsteam des 7CRuns dort ein ungewöhnliches Lauf-Pilotprojekt durchführen. Titel der Veranstaltung: „der Bilster Berg ruft“. Anmeldungen sind möglich ab Donnerstag, 27. August (www.bilsterberg-ruft.de).