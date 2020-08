Zu früh gefreut

Doch die Karten gehen jetzt nach Hövelhof. Neuenbeken hatte beim Sieg im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen den Landesliga-Rivalen am vergangenen Sonntag drei nicht spielberechtigte Neuzugänge eingesetzt, wurde daraufhin disqualifiziert und mit einem Bußgeld belegt. Das Endspiel in Marienloh heißt nun Hövelhof gegen Delbrück, der SCV absolviert am Sonntag stattdessen sein Erstrundenspiel des Kreispokals 2020/2021 beim Bezirksligisten SC Borchen. Zwar nimm Neuenbeken als Bezirksliga-Meister neben dem Kreispokalgewinner ebenfalls am Westfalenpokal teil, doch die Ernüchterung ist groß. „Wir wollten den Pokal unbedingt. Dass wir jetzt nicht antreten dürfen, ist maximal ärgerlich und enttäuschend“, sagte SCV-Geschäftsführer Mark Leinung gegenüber dieser Zeitung.

Was war passiert? Neuenbeken hatte mit Jan Wiese (A-Junioren SV Heide), Kenny Mulanski (BV Bad Lippspringe) und Oliver Werner (Hövelhof) drei Neuzugänge aufgeboten. So weit, so gut. Auch die anderen drei Halbfinalisten Delbrück, Hövelhof und Mastbruch hatten Neuzugänge dabei. Mit dem Unterschied, dass für die Neuenbekener Novizen noch keine Freigabe seitens des Verbandes vorlag. „Die Ablöse war bezahlt, aber es wurde vergessen, die Freigabe zu beantragen. Das darf nicht passieren, und wir müssen dafür den Kopf hinhalten. Wir haben aber alle einen Job und nebenbei im Verein noch Doppelfunktionen. Und wer viel macht, macht auch Fehler“, sagte Keite. Geschäftsführer Leinung, in Personalunion auch noch Co-Trainer von Marco Cirrincione, nimmt das nachträgliche Ausscheiden auf seine Kappe, sagt aber auch: „Der Fehler war nicht ersichtlich.“

Was er damit meint? Normalerweise ist es nicht möglich, einen nicht registrierten Spieler in den elektronischen Spielbericht einzutragen, das lässt das System nicht zu. Da es sich jedoch um einen Wettbewerb aus der alten Saison handelt, waren neue Spieler noch nicht vermerkt und mussten manuell eingetragen werden. So hat den Irrtum niemand bemerkt, erst beim Festlegen der Sperre von Mulansky (Gelb-Rote-Karte) wurde der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses, Gero Wittkemper aus Ostenland, stutzig und bemerkte schließlich das Vergehen. Zum Entsetzen von Neuenbeken und zur Freude von Hövelhof.