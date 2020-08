DSC-Doppeltriumph in Marienloh?

Da der SCV beim Halbfinalsieg gegen den Landesligakollegen HSV nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hatte, steht Hövelhof im Endspiel gegen den Westfalenligisten Delbrücker SC am Sonntag in Marienloh. Anstoß ist um 17 Uhr.

So wird aus dem ursprünglich für den 30. August geplanten Freundschaftskick zwischen den beiden Teams ein Pflichtspiel. „Damals konnte noch keiner ahnen, dass der Kreispokal fortgesetzt wird“, so Schmidt. „Wenn wir 30 Mal gegen Delbrück spielen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir mehr Duelle verlieren. Aber es ist nur ein Spiel. Wir wollen dem Favoriten Paroli bieten und würden uns natürlich freuen, wenn wir am Ende den Pokal in die Höhe halten und uns für den Westfalenpokal qualifizieren könnten“, sagte Schmidt. Wäre Neuenbeken der Gegner gewesen, hätten die Delbrücker sich schon vor dem Anpfiff für den Westfalenpokal qualifiziert, da der SCV als Meister der Bezirksliga ohnehin dabei ist. So aber braucht der Titelverteidiger einen Sieg.

Bei Hövelhof steht Reserve-Keeper Dominik Meyer zwischen den Pfosten, weil sowohl Dominique Soethe (Kapselriss am Finger) als auch Simon Tepper (Fingerbruch) verletzt ausfallen.

Wiedersehen mit Taveira Pinto

Noch größere Personalsorgen hat Schmidts gegenüber Detlev Dammeier. Der DSC muss ohne die verletzten Oliver Cylkowski, Bastian Walter, Lennard Voss und Pascal Claren auskommen. Der Favorit nimmt seine Rolle dennoch an: „Unser Ziel ist es, den Pokal zu gewinnen, und ich traue es uns absolut zu. Hövelhof hat eine gute Mannschaft und eine Woche vor dem Saisonstart so ein Spiel unter Wettkampfbedingungen zu haben, ist top“, sagt Dammeier, für den es ein Wiedersehen mit Sergio Taveira Pinto gibt, der in diesem Sommer von Delbrück nach Hövelhof gewechselt ist.

Das Delbrücker Erstrundenspiel im Kreispokal 2020/2021 beim Landesligisten SV Heide ist übrigens für kommenden Donnerstag angesetzt worden.

Damen um 11 Uhr, Herren um 17 Uhr

Bereits um 11 Uhr wird in Marienloh das Damenfinale zwischen dem SC Borchen, der den Titel zuletzt sechsmal in Folge gewann, und dem Delbrücker SC angepfiffen. Bezirksligist Delbrück mit dem ehemaligen Borchener Ralf Lübbert als Trainer gewann am Donnerstagabend das zweite Halbfinale gegen Landesligist Hövelhofer SV etwas überraschend mit 3:2 (1:0). Nach der Delbrücker Pausenführung durch Anna-Jarina Lummer (34.) gelang Christina Mareen Lienen der Ausgleich (54.), doch Lummer brachte den DSC erneut in Front (70.). Hövelhof schaffte durch Michelle Weichert erneut den Ausgleich (71.), bevor Emely Janzen zehn Minuten vor dem Ende das Siegtor erzielte. Die Partie war lange Zeit fraglich, da sich eine Hövelhofer Spielerin aufgrund eines Coronafalls in der Bekanntschaft in Quarantäne befunden hatte. Doch der Test war negativ.

330 Personen sind zugelassen

Natürlich stehen auch die Kreispokalfinals im Zeichen der Corona-Pandemie. Bei beiden Endspielen sind auf der Anlage zum Zeitpunkt des Spieles jeweils 330 Personen zugelassen. Dazu gehören auch die jeweiligen Mannschaften mit ihrem Trainer- und Betreuerstab. Nach dem Finale der Frauen werden die Kabinen komplett gesäubert und desinfiziert und alle Personen müssen die Anlage verlassen. Der Zutritt für die Aktiven und Zuschauer zum Männerendspiel beginnt ab 15 Uhr. Der Kreisvorstand weist darauf hin, dass zu diesem Spiel keiner auf die Anlage kommt, der nicht im Besitz einer Zugangsberechtigungskarte ist. Beide Finalisten haben für ihre Mannschaft und Fans die entsprechenden Karten (jeweils 140 inklusive Team) erhalten.