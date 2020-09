Aufgrund der Corona-Pandemie ist es schwierig, Vorbereitungsspiele zu organisieren, aber Vergleiche mit dem Verbandsligisten VC Altenbeken/Schwaney und dem Oberligisten Telekom PSV Bielefeld wurden gewonnen. Gegen den Drittligisten USC Münster II gab es eine Niederlage. Joveskis Fazit: „Das war okay, aber es hat noch nicht alles geklappt. Wir werden an den Kleinigkeiten arbeiten und die Prozesse optimieren.“ Der Kader wurde vergrößert, dies biete mehr Möglichkeiten in der Breite. „Die Positionen sind überwiegend doppelt besetzt und es gibt kaum Unterschiede in der Leistung, so dass untereinander ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht“, sagt Joveski, der mit seinem Team zunächst den Klassenerhalt zum Ziel hat. „Grundsätzlich sind wir Sportler und ich möchte natürlich am liebsten alle Spiele gewinnen.“ Der erste Gegner ist der TuB Bocholt/Werth. „Wir haben schon oft gegeneinander gespielt, ich weiß aber noch nicht genau wie sich die Mannschaft verändert hat“, so Joveski. Zugänge: Chiara Dreßler (VC Altenbeken/Schwaney) Christina Kildivatov (Telstar Bochum), Jenny Weichel (SC GW Paderborn II), Laura Nikolov (SG Sande/VoR II), Katharina Popov (TV Jahn Bad Lippspringe) Abgänge: Miriam Splett (berufliche Gründe), Chloé Samson (geht zurück nach Frankreich), Amy Knight (USC Münster II) Kader ohne Zugänge: Laura Nikolov, Carola Eisenblätter, Kristina Brok, Ewa Gabrys, Silke von Detten, Johanna Naumann, Vanessa Gorka, Katharina Schlichting (Kapitän), Verena Oebbecke, Vivian Brauns, Christina Kunst Trainer: Vlatko Joveski Co-Trainer: Dominik Kathöfer Saisonziel: Klassenerhalt