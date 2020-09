Kandra steht in Prag im Halbfinale

Im Viertelfinale bekam er es am Freitag mit dem Österreichischen Meister Aqeel Rehman zu tun, den er mit 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) distanzierte. Halbfinalgegner ist heute, Samstag, um 13 Uhr der Tscheche Jakub Solnicky. Kandra („Man weiß nach dieser Pause derzeit nicht, wo man sich befindet und wie die anderen trainiert haben“) hat das Turnier im Squashclub Strahov als Formtest für die nächste Woche beginnenden Manchester Open eingestreut. Tobias Weggen (PSC) sah sich zum Auftakt dem „French General“ Gregory Gaultier gegenüber. Der frühere Weltranglistenerste ist nach langer Verletzung auf Position 95 abgerutscht. Weggen war beim 6:11, 5:11, 4:11 chancenlos. Der Wettbewerb in Tschechiens Hauptstadt ist das erste Turnier der Professional Squash Association seit einem halben Jahr. Raphael Kandra, der sich nach einem umfangreichen Sommertraining „bereit“ fühlt, peilt nach eigener Angabe den Sprung in die Top 20 der Welt an.