„Das war eine klasse Leistung. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns nur noch auf die Spielkontrolle konzentriert. Mich ärgert allerdings das eine Gegentor“, sagte Trainer Björn Traufetter. Mustafa Kaan Kavak (3), Dominik Henkel (2), Jonathan Göke (2) und Felix Merla trafen für seine Mannschaft. Jakub Gisa gelang das Tor für Heide.

Eine klare Niederlage gab es in dieser Liga auch für die DJK Mastbruch. Beim SC Münster 08 mussten die Gäste in ein 1:5 (0:2) einwilligen. Das vermeintliche Duell auf Augenhöhe entpuppte sich als einseitige Angelegenheit. Trainer Dennis Matysek war sogar so bedient, dass er auf einen Kommentar zu diesem Auftritt verzichten wollte. Auch Mamadou Diallos Treffer zum 1:5-Endstand änderte nichts an der bescheidenen Laune. Unterdessen mussten die Landesliga-Begegnungen der B-Junioren des Delbrücker SC (Hamm) und der Reserve des SC Paderborn 07 (Brakel) coronabedingt abgesagt werden