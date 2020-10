Die Ritter ließen sich hinterher nicht lumpen und sammelten im Team ebenfalls. Mehr als 200 Euro aus Elsen flossen zusätzlich in die Pink Ribbon Bowl-Kasse. In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Der Pink Ribbon Bowl widmet sich traditionell dem Kampf gegen den Brustkrebs.

„Uns fehlte zu Beginn des Spiels das Feuer“, fand Headcoach Steffen Schnitzmeier. Dafür wurde es in der zweiten Hälfte besser. „Da haben unsere Jungs gezeigt, was sie drauf haben.“ Der optische Lohn der Bemühungen: ein Touchdown! Nach einem sehenswerten Pass über 25 Yards von Quarterback Luis Kotthoff trug Marc Meyer den Ball in die Endzone. „Insgesamt nehmen wir eine sehr gute Erfahrung mit“, so Schnitzmeier weiter. „Wir werden weiter an unseren Schwächen arbeiten und unsere Stärken fördern.“ Ein Extralob bekam die Leibgarde des Quarterbacks, die O-Line, die dafür sorgte, dass der Spielmacher keinen Sack einstecken musste. Auch die Defense habe in der zweiten Hälfte energiereich aufgetrumpft. „Sie ließ kaum noch Punkte zu.“

Tryout für jedermann

Wer Football mal ausprobieren möchte: Am Montag, 26. Oktober (19 Uhr), veranstalten die Knights auf dem oberen Sportplatz in Elsen (Sander Straße 2) ein Tryout für jedermann.