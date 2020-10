Punktpremiere für den SCV

Wie schon im Kreispokal, als der SCV zwar nach Elfmeterschießen gewann, um anschließend am Grünen Tisch dann doch zu verlieren, schenkten sich beide Teams auf und neben dem Platz nichts. In den ersten Minuten hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel und auch die ersten Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Tim Dirkes mit einem Schuss an Alexander Wulf und wenig später verzog Sergio Pinto knapp über das Tor. In der munteren Anfangsphase hielt Neuenbeken voll dagegen. Alexander Doms prüfte Dominique Soethe mit einem Schuss. Wulf forderte seine Vorderleute lautstark auf, mehr miteinander zu reden und Trainer Marco Cirrincione wünschte sich von seinem Team, schneller den Ball abzuspielen. Nach einer Viertelstunde tauschten die Gäste wieder gefährlich vor Soethe auf. Er musste einen Schuss von Miguel Jan Soylu über die Latte lenken. Die anschließende Ecke von Soylu verpuffte.

Wulf vereitelt die Martens-Chance

Nach 15 chancenarmen Minuten, war es James Ndubueze, der wieder für Gefahr sorgte. Er stieg nach einer Flanke zusammen mit SCV-Torwart Wulf hoch, kam etwas eher an den Ball, köpfte ihn aber neben das Tor. Der Hövelhofer Stürmer versuchte sich immer wieder mit Abschlüssen, blieb aber oft in der vielbeinigen Abwehr des Aufsteigers hängen. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Jonas Martens. Er nahm eine Flanke von Philipp Klaus aus der Drehung und zwang Wulf zu einer starken Fußabwehr.

„Wir sind mit einem guten Plan in dieses Spiel gegangen und haben diesen auch gut umgesetzt. Gegen den Ball haben wir es richtig stark gemacht. Wir hatten in diesem rassigen Kreisderby einige Chancen, um den Lucky Punch zu setzen“, meinte Cirrincione nach der Partie. Weniger zufrieden als mit seinen Spielern war er mit der Leistung von Schiedsrichter Oliver Brotzki und seinem Team. „Er hat in beide Richtungen schlecht gepfiffen. Einige Entscheidungen waren eine bodenlose Frechheit“, sagte der Coach, der sich vor allem über einige Abseitspfiffe aufregte. Dies tat auch sein Co-Trainer Mark Leinung, der auf der Bank sitzend zunächst Gelb und später Gelb-Rot vom Schiedsrichter sah.

Werner sieht Rot

Die beste HSV-Chance in der zweiten Hälfte hatte Dirkes, der eine Flanke von Pinto am langen Pfosten stehend direkt nahm und den Ball neben das Tor setzte. Glatt Rot gab es in der Schlussphase für Oliver Werner im Anschluss an einen von ihm ausgeführten Freistoß. Die Berechtigung dieser Karte wurde von beiden Trainers sehr unterschiedlich eingeschätzt.

„Wir haben insbesondere in Halbzeit eins eine sehr ordentliche Partie gemacht. Ich hätte mir im weiteren Verlauf von meiner Mannschaft gegen den vom SCV angerührten Beton mehr Ideenreichtum gewünscht. Ehrlicherweise fehlte uns aber etwas für einen 1:0-Sieg. Immerhin haben wir zum dritten Mal in Folge zu Null gespielt“, meinte HSV-Coach Björn Schmidt. Sein Gegenüber freute sich über die vorangegangenen 90 Minuten. „Großes Lob an unsere Jungs. Wir sind total zufrieden mit dem ersten Landesligapunkt der Vereinsgeschichte gegen einen sehr starken Gegner“, meinte Cirrincione.

Hövelhofer SV: Soethe – Kampmeier (46. Heppe), Peters, Pinto (87. Henke), Zimmermann, Klaus, Malena, Dirkes, Ndubueze (90. Laigle), Kaspar, Martens

SCV Neuenbeken: Wulf – Werner, Nesic, Soylu (82. Sijecic), Doms, Witmann, J. Erisa, Rodriguez, Pohlmann (90. Janik), Mulansky, Soumah (90.+2 Guedia)