Ein zufriedenes Duo

Vor allem der Hövelhofer SV wusste in seinen bisherigen sechs Saisonspielen des Öfteren zu überzeugen. Zehn Zähler mit zwölf eigenen Treffern und nur fünf kassierten Toren sorgen für gute Laune rund um die Waldkampfbahn. „Auch wenn sechs Partien noch nicht wirklich aussagekräftig sind, sprechen wir von einem gelungenen Start und denken, dass wir im Sommer viel richtig gemacht haben“, meint Trainer Björn Schmidt. Dies sieht auch sein Sportlicher Leiter Stefan Weiß so. „Wir stehen aktuell defensiv sehr gut, haben zuletzt dreimal in Folge zu Null gespielt und insgesamt erst fünf Gegentore kassiert. Die Mannschaft arbeitet defensiv gut gegen den Ball und überzeugt auch in der Offensive. Nur gegen Holsen haben wir kein gutes Spiel gezeigt“, meint Weiß. Gründe für die positive Zwischenbilanz sieht er auch im Kader. „Wir sind durch die für Hövelhofer Verhältnisse vielen Neuzugänge breiter aufgestellt als zuvor und sie passen alle sehr gut zu uns. Zudem macht es Spaß zu sehen, dass sie sich auch außerhalb des Platzes sehr gut verstehen“, sagt Weiß. Er verweist auch darauf, dass durch den breiteren Kader nun verschiedene Spielsysteme trainiert und gespielt werden können. „Wenn wir so weiterspielen, dann bleiben wir im gesicherten Mittelfeld und rutschen nicht in die Abstiegsregion“, so Weiß.

Gelungener Start

Sein Coach teilt den Eindruck über die Mannschaft, denn auch Schmidt sieht eine Einheit auf und neben dem Platz. Er hebt aber auch den Zeigefinger. „Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass diese Erfolge kein Selbstläufer sind. Wir müssen vor dem gegnerischen Tor einen Killerinstinkt entwickeln“, sagt Schmidt. Er hätte sich gewünscht, dass seine Spieler sich eines der sieben Tore gegen Bruchmühlen vom 5. Spieltag für Neuenbeken aufgehoben hätten. „Es war gegen den SCV ein hartes und umkämpftes Spiel. Mit dem Punkt müssen und können wir leben“, meint der HSV-Coach. Auch sein Gegenüber Marco Cirrincione sah im 0:0 am vergangenen Sonntag ein gerechtes Ergebnis. Deutlich auseinander gingen die Meinungen dagegen über die Rote Karte für den Neuenbekener mit Hövelhofer Vergangenheit, Oliver Werner. Für den Aufstiegscoach war die Entscheidung des aus seiner Sicht völlig überforderten Schiedsrichters skandalös, da der Freistoß von Werner Jan Henke lediglich gestriffen habe. Die HSV-Verantwortlichen sprachen von einem berechtigten Platzverweis, da Werner Henke den Ball ins Gesicht geschossen habe.

Die Chemie passt

Auch nicht unzufrieden sind die Verantwortlichen eines anderen Fußball-Landesligisten 18 Kilometer südwestlich der Sennegemeinde. In Westenholz freut man sich über acht Punkte und Tabellenplatz zehn. „Wir können mit den acht Punkten gut leben, aber es wäre auch mehr drin gewesen, denn gegen Bad Oeynhausen haben wir gleich mehrere Großchancen vergeben und gegen Dornberg eine so schlechte erste Halbzeit gespielt, wie ich sie schon lange nicht mehr gesehen habe. Dafür hätte die Partie gegen Neuenbeken auch anders ausgehen können“, meint der Sportliche Leiter des SuS, Wilfried Neuschäfer. Er sieht das Team in der Staffel 1 nur dann als konkurrenzfähig an, wenn alle Spieler 100 Prozent geben würden und dies sei gegen Dornberg nur in Halbzeit zwei der Fall gewesen. Er sei glücklich über die junge Westenholzer Mannschaft, die erfrischenden Fußball spiele und sowohl auf als auch neben dem Platz zusammenhalte. Eben so zufrieden ist er mit seinem Trainer. „Peter und ich haben ein ähnlich gutes Verhältnis wie damals Rainer Borgmeier und ich. Die gute Trainingsbeteiligung zeigt, dass die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer passt“, meint Neuschäfer. Auch Peter Berhorst ist der Meinung, dass man in den ersten Spielen zwei bis drei Punkte hat liegenlassen. „Es tut noch weh, dass wir den Sieg in Nieheim gegen Dornberg nicht veredeln konnten. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass es in diesem Jahr in der Tabelle noch enger wird als in der vergangenen Serie“, sagt der Coach. Er freue sich über die Disziplin seiner Mannschaft, die bislang weder Gelb-Rot noch Rot kassiert habe. „Aber wir müssen auf dem Spielfeld noch aufmerksamer sein, um nicht so einfache Gegentore zu kassieren“, sagt Berhorst.