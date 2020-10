Große Ehrung im kleinen Rahmen

Vorstandsmitglied Matthias Hoppe führte die Anwesenden durch den Abend und konnte wegen der gering gehaltenen Teilnehmerzahl jeden namentlich begrüßen. Alexander Mertens (1. Vorsitzender der Fußballabteilung) hob die bewegende, aber erfolgreiche Geschichte des Vereins hervor, der sich von einem reinen Fußballklub zu einem Verein mit weiteren sechs Abteilungen im Bereich des Breitensports entwickelt hat. Er betonte die wichtige Aufgabe des Vereins, die Neubürger zu integrieren. Mit Stolz sehe er die Entwicklung im Nachwuchsbereich, da die Jugendmannschaften in allen Altersklassen besetzt seien. Das lasse positiv in die Zukunft blicken. Einen Dank sprach er dem Fußballkreis für das Vertrauen aus, auf der Sportanlage Breite Bruch unterschiedlichste Aktivitäten stattfinden zu lassen.

Der 1. Vorsitzende des FLVW Kreis Paderborn, Dietmar Ape, gab anschließend einen kurzen Abriss zur Geschichte des Fußballs im Kreis Paderborn und stellte fest, dass der SV Marienloh mit zu den ältesten Vereinen des Fußballkreises gehört, die nach dem 1. Weltkrieg wie Pilze aus dem Boden schossen. Als im Jahr 2013 die Fußballkreise Paderborn und Büren fusionierten, habe Ape – selbst aus dem ehemaligen Kreis Büren – schnell Kontakt zum SV Marienloh bekommen und wisse seitdem auch die wundervolle Sportanlage zu schätzen. Ape gratulierte nicht nur als Kreisvorsitzender des FLVW, sondern überbrachte auch die Glückwünsche im Namen des DFB und des Landesverbandes Westfalen. Ape wünschte dem SV Marienloh weiterhin eine erfolgreiche Vereinsarbeit und eine gute Zusammenarbeit mit dem FLVW Kreis Paderborn.

Ex-Profi bestritt 303 Bundesligaspiele

Im Rahmen der Feststunde wurde ein Marienloher Fußballer mit der Ehrenmitgliedschaft für seine sportlichen Verdienste geehrt. Dazu hatte sich die Fußballabteilung etwas Besonderes einfallen lassen. Andreas Fischer (55) begann seine Karriere im SV Marienloh und spielte danach unter anderem für Paderborn, Bayer Leverkusen und den Hamburger SV. Bis 2004 absolvierte Fischer 303 Bundesligaspiele, bevor er seine Karriere beendete. Das macht den SV Marienloh natürlich mächtig stolz. In seiner Laudatio hob Ortsvorsteher Matthias Dülme die Erfolge Fischers hervor und gab einige Anekdoten zum Besten, zumal er selbst Klassenkamerad von Fischer war. Der Paderborner Maler Manfred Claes-Schäfers überreichte ein von ihm angefertigtes Bild, das die Stationen der sportlichen Karriere von Fischer aufzeigt. Drei Geschwister nahmen die Ehrung entgegen, da er selbst nicht vor Ort sein konnte.

Zum Abschluss wurde die Chronik mit dem Titel „100 Jahre SV Marienloh – ein Verein in Bewegung“ vorgestellt. Lobende Worte fanden der Ortsvorsteher und der Vorstand der Fußballabteilung für dieses Werk. Die Vielfalt an Informationen, Fotos, Interviews und Geschichten zum Schmunzeln macht die Chronik zu einer unterhaltsamen und abwechslungsreichen Lektüre. Als Dank für die Erstellung der Chronik überreichte die Fußballabteilung an Heinz Hildmann, Gerda Fieseler, Ferdi Schlenger-Meyer und Konrad Mertens ein persönliches Präsent.