Verkrampft bis ängstlich

Hövelhof (WB). So etwas wie prickelnde Spannung ist nicht aufgekommen im tabellarischen Gipfeltreffen der Tischtennis-Regionalliga der Damen; das ließ die Dramaturgie nicht zu. Deutlich mit 2:10 (14:32 Sätze) musste sich der TTV Hövelhof dem Primus TTC GW Fritzdorf beugen. In dem dreistündigen Schlagabtausch vor 38 Zuschauern in der Sporthalle der Mühlenschule sollten einzig Sarah Löher und Hannah Pollmeier für Hövelhof punkten können.

Von Jörg Manthey