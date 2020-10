Der Sport als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft müsse seinen spürbaren Beitrag dazu leisten, dass sich das Infektionsgeschehen in NRW nicht weiter ausbreite und eingedämmt werden könne, legt der Verband seine Beweggründe da und zieht die Möglichkeit eines verkürzten Spielbetriebs von Januar bis Juni 2021 in Betracht. Das Präsidium legt zudem allen Vereinen die Weiterführung des Trainingsbetriebs ans Herz. Nur so könne die Zukunft des Basketballs gesichert werden.

In der 2. Regionalliga sind mit den Accent Baskets Salzkotten und der Zweitvertretung der Paderborn Baskets zwei Teams aus dem Kreis vertreten. Beide Klubs werden nun zu ihrer Meinung befragt. „Wir werden nichts über die Köpfe unserer Spieler hinweg beschließen“, sagte Salzkottens Raimund Heggemann am Mittwochmittag. Der Sportliche Leiter wollte sich am Abend mit Trainer Stefan Schettke und dem Team beraten. „Wir haben eine intensive Vorbereitung hinter uns gebracht. Es wäre schade, wenn alles umsonst gewesen wäre“, erklärte Heggemann, der das Vorgehen des Verbandes als absolut nachvollziehbar empfindet.

Sonderregelung für Regionalliga?

„Wir würden uns dem Mehrheitsvotum der Vereine anschließen“, betonte Uli Naechster. Der Geschäftsführer der Paderborn Baskets wollte sich am Mittwochabend auch noch mit Werner Gorsky als Trainer der „Zweiten“ beraten. „Ich weiß, dass die Ligakonkurrenten, die auch Profis beschäftigen, natürlich unter einem anderen Druck stehen“, gab Naechster zu bedenken und konnte sich eine Sonderregelung für die Regionalligen vorstellen.

Die wird es für die unteren Ligen nicht geben. Und so stecken die zahlreichen Landes- und Bezirksligateams aus dem Kreis zunächst in der Warteschleife. „Die Entscheidung des Verbandes ist für uns komplett nachvollziehbar. Ich unterstütze diese Vorgehensweise“, sagte Maximilian Steppeler von der Spielgemeinschaft DJK Delbrück/SuS Westenholz und gab auch ein – möglicherweise typisches – Stimmungsbild wieder. Als am Dienstagabend die Nachricht von der Verschiebung des Saisonauftaktes durchgesickert sei, hätten die Landesligaakteure doch recht schnell ihr reguläres Training abgebrochen. „Die Enttäuschung ist da. Alle hatten sich sehr auf den Re-Start gefreut. Jetzt müssen wir das erst mal sacken lassen“, betonte Steppeler.

Der Basketballkreis Paderborn wird sich aller Voraussicht nach dem Vorgehen des Verbandes anschließen und die Kreisligasaison zunächst aussetzen.