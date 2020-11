„Wir behalten unseren Weg bei“

Demnach hat der Deutsche Fußball-Bund Profi- und Amateurklubs konkrete Pläne für sein „Projekt Zukunft“ vorgestellt. Eine Zäsur bahnt sich an. Alle Inhalte, um die „Weltmeister von Morgen“ zu schmieden, sind noch nicht öffentlich, einiges ist allerdings schon durchgesichert.

Unter der Federführung von Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften) und Meikel Schönweitz (Cheftrainer der Junioren-Auswahlteams) hatte sich im Februar 2018 eine Projektgruppe konstituiert. Ziel: die Talentförderung im deutschen Nachwuchsfußball altersgerechter zu gestalten und umfassend zu reformieren. Die DFB-Pläne zielen offenbar darauf hin, die 56 offiziellen Leistungszentren ab der Altersklasse U14 aus dem bestehenden Ligensystem auszukoppeln und auch die herkömmliche Form der U17- und U19-Bundesliga aufzulösen.

Weg vom Prozess der Selektion: In regionalen Gruppen sollen die Teams aus den Leistungszentren demnach sogenannte „Entwicklungsspiele“ gegeneinander bestreiten und mithin auch nicht mehr absteigen können. So soll „zu großer Ergebnisdruck“ wegfallen. Schönweitz: „Wir werden Kreativität und Bolzplatz-Mentalität stärker fördern. Zuletzt blieb die Individualität etwas auf der Strecke.“

Den eigentlichen Wettbewerb bis zur U17 sollen zukünftig sogenannte „Entwicklungsturniere“ ersetzen. „Unsere U16 spielt in der Landesliga. Sie hätte damit die Möglichkeit des direkten Vergleiches gegen die Besten ihres Jahrganges aus den anderen Leistungszentren. Das ist ein wichtiger Vorteil“, findet Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter im SCP-Nachwuchsleistungszentrum.

Er heißt es gut, dass der DFB ins Handeln kommt, und macht „vielversprechende Ansätze aus. „Bei Tagungen haben wir immer wieder mal auf mögliche Verbesserungen hingewiesen. Ich sehe, dass Ideen aufgenommen worden sind. Etliche Punkte erkenne ich zum Beispiel auch in unserer Arbeit wieder.“

Tumani bewertet es als „richtig und wichtig“, dass der DFB sich mit der Thematik des Drucks auseinandersetzt. „Aber das muss man differenziert sehen. Wer macht den Druck? Wo kommt der her? Und da sind wir alle aufgefordert, den Druck von Kindern und Jugendlichen wegzunehmen und den Spaß und die Entwicklung in den Vordergrund zu stellen.“

Eine Abkehr vom Ligensystem kann sich Ayhan Tumani gerade in den älteren Jahrgängen allerdings nur schwerlich vorstellen. „Ich finde das okay so, samt Auf- und Abstieg. Jungs, die 17, 18 Jahre alt sind, brauchen und wollen diesen Kitzel. Sonst fehlt doch was. Gerade die U19 nimmt eine Sonderrolle ein. Da muss es auch um Leistung gehen! Das ist die Übergangsstufe zum Seniorenbereich, da muss eingebracht werden, was bei den Männern nicht wegzudenken ist.“ Und dazu gehöre im Profibereich nun mal Druck. „Allerdings sollte darauf hingewirkt werden, dass der Spieler sich den Druck selber macht.“ Beim SCP würden sie solche „intrinsische Motivation“ fördern und vorleben. „Jeden einzelnen Zweikampf gewinnen zu wollen, ein Spiel gewinnen zu wollen, das kommt vom Spieler selbst, das ist nichts Negatives.“

Apropos Druck: Da verweist Tumani auf ein Ungleichgewicht. „In der Männer-Bundesliga spielen 18 Mannschaften, zwei steigen direkt ab. In der A-Junioren-Bundesliga spielen 14 Mannschaften, von denen drei direkt runtermüssen. Das Verhältnis passt nicht.“ Noch nicht ganz schlüssig ist er sich, ob ein nicht vorhandener Abstieg sich in unteren Altersklassen vielleicht doch als förderlich erweisen könnte. „Da kann man dann mehr Wert auf fußballerische Elemente legen.“

In der Trainerausbildung könnten ebenso neue Richtungen eingeschlagen werden. Stichwort: ein Fußballlehrer-Diplom speziell für den Nachwuchsbereich. Tumani berichtet vom Vorschlag, dass der DFB gedenkt, Trainer-Entwickler in die Vereine zu schicken. Grundsätzlich würde selbst eine radikale DFB-Reform die Paderborner Philosophie nicht weiter beeinträchtigen, betont Ayhan Tumani. „Das Projekt Zukunft des DFB passt zu uns und korrespondiert durchaus mit unserer Arbeit. Im Zentrum bleibt der Spieler, seine individuelle Ausbildung, seine Weiterentwicklung. Wir werden unseren Weg, die Konzentration auf unsere offensive Spielidee, beibehalten und weitertragen, unabhängig von Ligazugehörigkeit und -struktur.“

Ein außerordentlicher DFB-Bundestag muss diese umfassenden Reformpläne vor der Einführung mehrheitlich verabschieden. „Abwarten. Das Ganze ist ein Prozess, der noch verschiedene Instanzen zu überstehen hat“, bleibt Ayhan Tumani gelassen.