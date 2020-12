Sollte sich dies dann auch nicht als möglich erweisen, wird die DSL weiter verschieben.

Das bedeutet, dass die DSL am Starttag mit dem ersten Spieltag beginnt und gegebenenfalls die Termine der weiteren Bundesliga-Spieltage neu bestimmt, um sie mit dem nationalen und internationalen Turnierkalender abzustimmen. Über weitere Maßnahmen wie etwa das Kürzen der Spielzeit soll erst nachgedacht werden, wenn absehbar ist, wann genau der Start erfolgen kann und wieviel Zeit für den weiteren Saisonverlauf noch verbleibt.

Auch der Europäische Squash Verband (ESF) hat sämtliche Meisterschaften der Saison 2020/21 im Bereich Jugend, Damen/Herren und Masters unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Covid-19-Pandemie ab Juni 2021 neu terminiert. Raphael Kandra muss zur Titelverteidigung vom 11. bis 14. August in Prag (Tschechien) antreten. Die Team-EM steigt vom 25. bis 28. August in Helsinki (Finnland), die European Club Championships vom 15. bis 18. September in Riccione (Italien). Alle bisher geplanten Turniere im Junior- und Mastersbereich entfallen bis Ende April 2021 ersatzlos.